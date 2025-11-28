Suscribirse

Primer sabotaje al Mundial 2026: selección se lo informó a FIFA para el sorteo del 5 de diciembre

Argumentos certeros de dicha nación clasificada fueron entregados para ausentarse el evento que se realizará en Washington, Estados Unidos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 3:16 p. m.
Gianni Infantino, de FIFA, junto a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos en 2026
Gianni Infantino, de FIFA, junto a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos en 2026 | Foto: Getty Images

Irán decidió no participar en la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 el 5 de diciembre en Washington, después de que Estados Unidos se negara a otorgar visas a varios miembros de su delegación, anunció este viernes la federación iraní.

Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace cuatro décadas, será uno de los coorganizadores del Mundial 2026 junto con Canadá y México.

La mayoría de los partidos, incluida la final, se llevarán a cabo en suelo estadounidense.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026, pero que no asistirá al sorteo de la fase de grupos.
Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026, pero que no asistirá al sorteo de la fase de grupos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Irán se clasificó en marzo para el Mundial 2026 y se encuentra en el bombo 2 del sorteo, según estableció la FIFA.

El sitio deportivo iraní Varzesh 3 informó el martes que Estados Unidos no había otorgado visas a algunos miembros de la delegación iraní, incluido Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol.

“Hemos informado a la FIFA que las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo de la Copa Mundial”, anunció el portavoz de la federación de fútbol del país en la televisión estatal.

Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA
Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA | Foto: Anadolu via Getty Images

Según Varzesh 3, cuatro miembros de la delegación, incluido el seleccionador del equipo nacional, Amir Ghalenoei, recibieron sus visas para viajar a Estados Unidos.

El jueves el presidente de la federación denunció una decisión “política” de Estados Unidos, informó la agencia Mehr.

“Hemos declarado al presidente de la FIFA, el Sr. (Gianni) Infantino, que se trata de una posición puramente política y le hemos pedido que detenga este comportamiento”, añadió.

Contexto: FIFA anunció decisión que beneficia a Argentina en el Mundial 2026: es oficial y no hay reversa
Contexto: Sorteo del Mundial United 2026 | Así quedaron las selecciones en los bombos de cara a conocer este 5 de diciembre cómo quedarán los grupos

Irán y Estados Unidos, enemigos desde hace más de cuatro décadas, habían iniciado en abril negociaciones bajo la mediación del sultanato de Omán sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

Pero estas conversaciones están estancadas desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán el 13 de junio, que desencadenó un conflicto de 12 días entre ambos países, durante el que Estados Unidos atacó tres importantes sitios nucleares iraníes.

Dinámica del sorteo mundialista

Son 48 las selecciones participantes. De ellas, 42 ya tienen cupo asegurado, con España, Argentina, Francia e Inglaterra como equipos beneficiados por su ubicación en la actualización más reciente del ranking FIFA.

Estos combinados serán, de manera obligatoria, los líderes de uno de los 12 grupos del sorteo. Entre sí no podrán enfrentarse hasta semifinales, siempre y cuando finalicen primeros en la fase inicial.

Una vez se conozcan las balotas de todas las cabezas de serie, se procederá a extraer las selecciones ubicadas en los bombos 2, 3 y 4, hasta completar el cuadro principal.

Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos.
Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos. | Foto: FIFA via Getty Images

Aspectos clave del sorteo:

  • No podrán coincidir más de dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de Europa.
  • El formato contempla 12 grupos de 4 selecciones cada uno.
  • Estados Unidos, México y Canadá serán cabezas de serie por su condición de anfitriones del torneo.

Colombia, ubicada en el puesto 13 del ranking, podría enfrentar en la primera ronda a cualquiera de los equipos del bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica o Alemania.

*Con información de AFP.

