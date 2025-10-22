En el 2026 los amantes del fútbol estarán atentos a la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Será, por primera vez, un campeonato donde 48 equipos entren en disputa por llegar un mes después a coronarse como los grandes campeones.

Argentina defenderá haber sido ganadora cuatro años antes, cuando venció a Francia en una final histórica.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA | Foto: FIFA via Getty Images

Muchos equipos y estadios

Por ser un certamen tan numeroso, la organización también debe ser desbordadamente amplia para garantizar una Copa Mundo óptima.

Tres países son los que albergarán los juegos, pero Estados Unidos será la nación que tenga el estadio donde más partidos se lleven a cabo.

Será el AT&T Stadium, tambipen conocido como Jerry World Read.

De acuerdo a la página oficial de FIFA, es un recinto que podría llegar a tener casi 100.000 personas, y su infraestructura es de primera categoría.

Ficha técnica del Dallas Stadium

Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos.

Capacidad: 94.000.

Inauguración: 2009.

Este complejo tendrá la posibilidad de tener un total de nueve juegos, lo que ningún otro a lo largo del Mundial.

Quienes asistan a dicho estadio verán “cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los 32avos de final, uno de octavos de final y una semifinal”, según FIFA.

El AT&T Stadium, de Arlington, Texas, tendrá nueve partidos de la Copa Mundo 2026 | Foto: Getty Images

De querer adentrarse en los detalles del recinto deportivo, allí converge el deporte, la música y cultura.

“El Dallas Stadium es un ejemplo impresionante de arquitectura de estadios, que ofrece una experiencia única tanto para eventos deportivos como musicales, además de contar con varias obras de arte increíbles y una impresionante superficie de pantallas de vídeo en su interior”, expone la máxima entidad en su página web.

Un proyecto ambicioso como estos estaba pensado para dar de qué hablar a lo largo de los años. Esto es a lo que han llegado al recibir fútbol americano, convencional y otros grandes eventos.

“Desde su inauguración en 2009, el recinto ha sido la sede de los Dallas Cowboys, cinco veces ganadores de la Super Bowl, y también ha acogido la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la selección nacional de México a lo largo de los años”, añaden.

“Otros eventos importantes celebrados en el Dallas Stadium incluyen la Super Bowl XLV, la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2015, el Draft de la NFL de 2018, los partidos del Campeonato Big 12, el Cotton Bowl Classic, la Final Four masculina de la NCAA, el Campeonato AMA Supercross y múltiples combates de boxeo por el título mundial”, terminan con el listado de competencias que allí se han visto.

Colombia ya sabe lo que es jugar en el Dallas Stadium

Justamente en la preparación para el Mundial 2026 fue que la Selección Colombia tuvo la chance de jugar en este magno estadio de los Estados Unidos.

Nómina de la Selección Colombia que saltó a jugar el amistoso de octubre ante México | Foto: Getty Images via AFP

Fue durante la fecha de amistosos de octubre pasado, cuando enfrentaron a México y la terminaron goleando por 0-4.