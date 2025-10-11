Deportes

Colombia le dio un baile a México: histórica goleada con James Rodríguez y Luis Díaz tirando magia

Néstor Lorenzo encontró las piezas y puso a brillar a la Tricolor en el primer amistoso internacional de octubre.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

12 de octubre de 2025, 3:20 a. m.