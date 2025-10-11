Deportes
Colombia le dio un baile a México: histórica goleada con James Rodríguez y Luis Díaz tirando magia
Néstor Lorenzo encontró las piezas y puso a brillar a la Tricolor en el primer amistoso internacional de octubre.
La Selección Colombia continúa su racha positiva rumbo al Mundial 2026. La Tricolor venció a México (4-0) en el AT&T Stadium gracias a los goles de Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.
Este es el resultado más abultado entre ambos países en la historia de sus enfrentamientos directos.
El marcador se abrió muy temprano, sobre el primer cuarto de hora, cuando James Rodríguez sirvió una pelota al segundo palo y encontró la pierna de Lucumí dentro del área chica.
El VAR entró a revisar la posición del defensor colombiano; sin embargo, no había razón alguna para anularlo pese a los reclamos de los jugadores mexicanos.
Justo después del gol, el combinado azteca se sacudió y tomó la pelota en el campo de Colombia. Jefferson Lerma se convirtió en el filtro del mediocampo, evitando que México pudiera llegar con peligro a las cercanías del arco defendido por David Ospina.
Golazo de Luis Díaz y asistencias de James
En un juego carente de opciones de gol, el protagonismo se lo llevó el juego fuerte de ambos lados. James, por ejemplo, recibió una fuerte patada sobre el minuto 30 que hizo levantar al banquillo de la Selección Colombia.
Afortunadamente, el capitán pudo ponerse en pie y continuó en el campo manejando los hilos del combinado nacional.
En el segundo tiempo, México ajustó sus labores defensivas y logró desconectar los circuitos de Colombia.
Néstor Lorenzo respondió mandando a calentar a todo el banquillo, esperando el momento justo para hacer sustituciones.
Pero sus titulares tenían algo por decir. Al minuto 56, James habilitó a Luis Díaz y el guajiro definió con una vaselina por encima del arquero.
Volea de Lerma
La fiesta continuó al minuto 64, cuando Lerma se inventó una espectacular volea dentro del área para clavarla al fondo de la red.
En ese momento, Lorenzo movió las piezas y le dio descanso a James Rodríguez, pensando en el partido del próximo martes contra Canadá, en Nueva Jersey. Al campo saltó Juan Fernando Quintero, acompañado por Rafael Santos Borré.
Desde las tribunas se empezó a escuchar el ‘ole’ como consecuencia del juego colectivo de Colombia y el desespero de los mexicanos por maquillar el resultado.
Con la diferencia aplastante en el marcador y en el partido, solo faltaba la cereza en el pastel. Johan Carbonero definió por debajo de las piernas del arquero y sentenció la goleada.
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?
Al final fue goleada de la Selección Colombia y una derrota que enciende todas las alarmas en México, faltando ocho meses para el inicio del Mundial en su propia casa.
Los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a Ecuador el próximo martes, mismo día en el que Colombia estará enfrentando a Canadá.
Los últimos dos amistosos de Colombia en 2025 serán en el mes de noviembre. Primero enfrentará a Nueva Zelanda y luego le dirá adiós a este año viéndose las caras contra Nigeria.