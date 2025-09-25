Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

Aún no termina el 2025 para la Selección Colombia de Mayores. Con la clasificación al Mundial 2026 se abrió ahora el camino de la preparación y allí, los partidos amistosos juegan un papel vital.

Este jueves, 25 de septiembre, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó dos duelos de preparación más que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Dichos partidos se darán en la doble fecha FIFA prevista para noviembre próximo, ante Nueva Zelanda y Nigeria.

🗓️ 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 – 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 ✌️😁



La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará dos partidos de preparación ante… pic.twitter.com/LNSCFeDaPJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 25, 2025

Rivales, fechas y horas confirmadas

Como es habitual, la Selección Colombia y sus directivos eligieron ciudades en Estados Unidos para realizar los juegos de preparación a la próxima Copa Mundo.

A través de la página oficial de la FCF dieron detalles como la fecha, ciudad y hora en la que se estará jugando el duelo ante los de Oceanía.

“El primer compromiso será ante Nueva Zelanda, representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía, el sábado 15 de noviembre a las 8:00 p. m. (ET) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale", informaron.

Nueva Zelanda es selección clasificada al Mundial United 2026. | Foto: Getty Images

Adicional a esto sacaron pecho por el cierre de las eliminatorias de la Tricolor, donde se dejó una buena imagen tras seis fechas de preocupación por el rendimiento de la selección.

“Colombia viene de una contundente victoria 3-0 sobre Bolivia que le garantizó el tercer lugar en las Eliminatorias CONMEBOL y su presencia en la cita orbital del próximo año. Actualmente, la ‘Sele’ se ubica en el puesto 13 del ranking FIFA”, recordaron.

Entre un juego y otro la selección tendrá cambio de sede, pero no de horario para la realización del que sería el último partido de 2025.

Así es el calendario previsto ante los africanos. “El segundo encuentro será contra Nigeria, selección africana, el martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (ET) en el Citi Field de Nueva York", dijo la FCF.

Ante posibles críticas por enfrentar a selecciones que no son catalogadas como de primer nivel, la Federación resaltó lo que viene haciendo Nigeria.

“Busca su clasificación al Mundial y cerrará en noviembre la fase inicial de las Eliminatorias CAF, donde actualmente ocupa la cuarta posición del Grupo C”, apuntan.

Junto a esto buscaron vender el choque ante los africanos como la vuelta a un enfrentamiento ante estos después de más de 30 años.

“El choque frente a Colombia marcará un nuevo capítulo en esta rivalidad, ya que ambas selecciones no se enfrentan desde 1994″, añadieron.

Calendario completo de Colombia para el fin del 2025:

Esos amistosos de noviembre próximo no son los únicos que tiene confirmado el combinado patrio para el año en curso.

Desde hace meses ya se sabía que en octubre se estaría jugando ante dos de las anfitrionas de la próxima Copa Mundo; México y Canadá.

De gran forma cerró la Selección Colombia las eliminatorias al Mundial 2026. | Foto: AFP

Fechas y horas de los amistosos de octubre:

México vs. Colombia

11 de octubre

Hora: 8:00 p.m.

Canadá vs. Colombia

14 de octubre

Hora: 7:00 p.m.

Sobre la convocatoria que hará Lorenzo junto a su cuerpo técnico para estos partidos, se cree que estará lejos de la que tuvo en el fin de las Eliminatorias.