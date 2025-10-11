Suscribirse

🔴 México vs. Colombia, EN VIVO: siga en directo el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Tricolor inicia su doble fecha de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, enfrentando a uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de octubre de 2025, 8:22 p. m.
Colombia's forward #07 Luis Diaz celebrates with teammate midfielder #10 James Rodriguez after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on June 10, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
Luis Díaz y James Rodríguez, titulares ante México | Foto: AFP

El partido arrancará a las 8:10 p. m.

Desde Estados Unidos informan que el pitazo inicial fue modificado para las 8:10 de la noche, teniendo en cuenta que México jugará a las 6:00 su partido en el Mundial Sub-20 ante Argentina.

Colombia Bolivia
Colombia's James Rodriguez reacts after missing an opportunity to score during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Bolivia at Metropolitano stadium in Barranquilla, Colombia, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP

México vs. Colombia: amistoso en Texas

Néstor Lorenzo enfrentará a México por tercera vez en este ciclo rumbo al Mundial 2026. Los dos partidos anteriores quedaron con marcador idéntico de 3-2, ambas ocasiones disputadas en Estados Unidos.

El técnico argentino adelantó que será un duelo interesante por la exigencia del rival y la tranquilidad de tener el tiquete asegurado entre las 20 selecciones parcialmente clasificadas.

Contexto: México vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en su primer amistoso rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre, entrenador de México, considera a Colombia como una de las mejores selecciones en la actualidad.

“Ecuador, con 29 puntos, y Colombia, con 28, tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil”, comentó en rueda de prensa.

He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial”, detalló.

