Deportes
🔴 México vs. Colombia, EN VIVO: siga en directo el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
La Tricolor inicia su doble fecha de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, enfrentando a uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.
Actualizaciones
3:06 p. m.:
El partido arrancará a las 8:10 p. m.
Desde Estados Unidos informan que el pitazo inicial fue modificado para las 8:10 de la noche, teniendo en cuenta que México jugará a las 6:00 su partido en el Mundial Sub-20 ante Argentina.
México vs. Colombia: amistoso en Texas
Néstor Lorenzo enfrentará a México por tercera vez en este ciclo rumbo al Mundial 2026. Los dos partidos anteriores quedaron con marcador idéntico de 3-2, ambas ocasiones disputadas en Estados Unidos.
El técnico argentino adelantó que será un duelo interesante por la exigencia del rival y la tranquilidad de tener el tiquete asegurado entre las 20 selecciones parcialmente clasificadas.
Javier Aguirre, entrenador de México, considera a Colombia como una de las mejores selecciones en la actualidad.
“Ecuador, con 29 puntos, y Colombia, con 28, tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil”, comentó en rueda de prensa.
“He querido rivales de talla mundial, que nos exijan escenarios en los cuales los jugadores no estén cómodos, para someterlos a procesos de presión, para saber quién está preparado anímica y físicamente para el Mundial”, detalló.