🔴 México vs. Colombia, EN VIVO: siga en directo el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El partido arrancará a las 8:10 p. m.

Desde Estados Unidos informan que el pitazo inicial fue modificado para las 8:10 de la noche, teniendo en cuenta que México jugará a las 6:00 su partido en el Mundial Sub-20 ante Argentina.

México vs. Colombia: amistoso en Texas

Néstor Lorenzo enfrentará a México por tercera vez en este ciclo rumbo al Mundial 2026. Los dos partidos anteriores quedaron con marcador idéntico de 3-2, ambas ocasiones disputadas en Estados Unidos.

El técnico argentino adelantó que será un duelo interesante por la exigencia del rival y la tranquilidad de tener el tiquete asegurado entre las 20 selecciones parcialmente clasificadas.

Javier Aguirre, entrenador de México, considera a Colombia como una de las mejores selecciones en la actualidad.

“Ecuador, con 29 puntos, y Colombia, con 28, tuvieron una gran participación en la eliminatoria de Sudamérica, las dos quedaron encima de Brasil”, comentó en rueda de prensa.