Ya son 20 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026. Argelia goleó a Somalia (3-0) en condición de visitante e inscribió su nombre en la lista de participantes.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.

Argelia lidera el Grupo G con 22 puntos en nueve partidos, con cuatro de ventaja sobre Uganda, a falta solo de una jornada por disputarse, y se asegura su quinta participación mundialista en la cita orbital a disputarse a mediados del próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

Amoura remató un centro de Mahrez directo al fondo de la red (7′) para abrir el marcador, y minutos más tarde, el exjugador del Manchester City, recuperó un balón muerto en el área y lo remató con precisión (19′) para afianzar pronto el control del partido.

Ya en la segunda mitad, Mahrez colgó otro balón aéreo que volvió a aprovechar su mejor socio, Amoura al minuto 57.

Los zorros del desierto, dos veces campeones de la Copa África, llevaban si clasificar al Mundial desde la edición de Brasil-2014, donde alcanzaron por primera vez en su historia las eliminatorias directas.

Además de Mahrez, la selección argelina cuenta con jugadores de presente en Europa como el defensor Aissa Mandi (Lille/FRA), su compañero de zaga Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund/GER), el volante Nabil Bentaleb (Lille/FRA) y el lateral Rayan Ait Nouri (Manchester City/ENG), entre otros.

Partido cancelado

La fecha de eliminatorias africanas estuvo marcada por la cancelación del partido de Malawi vs. Guinea Ecuatoria en el Grupo H, ampliamente dominado por Túnez.

La selección de Guinea Ecuatorial “decidió no viajar” a Malawi el para disputar este partido, según una carta del secretario general de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (Feguifut).

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretario general de la Feguifut, señaló en una carta que “problemas con el vuelo chárter” que debía trasladar a la selección provocaron el contratiempo.

Aunque, según precisó, "los inconvenientes se resolvieron a las 18h00 locales”, los jugadores finalmente se negaron a viajar.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Foto: Getty Images via AFP

En un comunicado publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram del Nzalang (El Rayo), los jugadores advirtieron que “viajar en estas condiciones a pocas horas del partido pone en grave riesgo nuestra salud física”.

La selección de Guinea Ecuatorial criticó la “mala organización de la Feguifut” y la “falta de información clara” sobre su salida, apenas 24 horas antes del inicio del partido.

Lista de clasificados al Mundial 2026

Tras esta nueva clasificación, la cuenta de participantes quedó así: