Lista completa de países clasificados al Mundial 2026: el último regresa tras 12 años

El continente africano definió otro de sus cupos y ya son 20 las selecciones confirmadas para la Copa del Mundo del próximo año.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 7:44 p. m.
Riyad Karim Mahrez is playing during the 2024 Africa Cup of Nations (CAN) Group D football match between Algeria and Burkina Faso at the Stade de la Paix in Bouake, Ivory Coast, on January 20, 2024. (Photo by APP/NurPhoto via Getty Images)
Riyad Mahrez lidera a la selección de Argelia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya son 20 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026. Argelia goleó a Somalia (3-0) en condición de visitante e inscribió su nombre en la lista de participantes.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.

Contexto: ¿Planea ir al Mundial 2026? Estos son los requisitos que deben cumplir los colombianos para ingresar a México

Argelia lidera el Grupo G con 22 puntos en nueve partidos, con cuatro de ventaja sobre Uganda, a falta solo de una jornada por disputarse, y se asegura su quinta participación mundialista en la cita orbital a disputarse a mediados del próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

Amoura remató un centro de Mahrez directo al fondo de la red (7′) para abrir el marcador, y minutos más tarde, el exjugador del Manchester City, recuperó un balón muerto en el área y lo remató con precisión (19′) para afianzar pronto el control del partido.

Ya en la segunda mitad, Mahrez colgó otro balón aéreo que volvió a aprovechar su mejor socio, Amoura al minuto 57.

Los zorros del desierto, dos veces campeones de la Copa África, llevaban si clasificar al Mundial desde la edición de Brasil-2014, donde alcanzaron por primera vez en su historia las eliminatorias directas.

Además de Mahrez, la selección argelina cuenta con jugadores de presente en Europa como el defensor Aissa Mandi (Lille/FRA), su compañero de zaga Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund/GER), el volante Nabil Bentaleb (Lille/FRA) y el lateral Rayan Ait Nouri (Manchester City/ENG), entre otros.

Contexto: La millonaria fortuna de Cristiano Ronaldo: destapan cuánto dinero tiene en su patrimonio

Partido cancelado

La fecha de eliminatorias africanas estuvo marcada por la cancelación del partido de Malawi vs. Guinea Ecuatoria en el Grupo H, ampliamente dominado por Túnez.

La selección de Guinea Ecuatorial “decidió no viajar” a Malawi el para disputar este partido, según una carta del secretario general de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (Feguifut).

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretario general de la Feguifut, señaló en una carta que “problemas con el vuelo chárter” que debía trasladar a la selección provocaron el contratiempo.

Aunque, según precisó, "los inconvenientes se resolvieron a las 18h00 locales”, los jugadores finalmente se negaron a viajar.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Foto: Getty Images via AFP

En un comunicado publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram del Nzalang (El Rayo), los jugadores advirtieron que “viajar en estas condiciones a pocas horas del partido pone en grave riesgo nuestra salud física”.

La selección de Guinea Ecuatorial criticó la “mala organización de la Feguifut” y la “falta de información clara” sobre su salida, apenas 24 horas antes del inicio del partido.

Lista de clasificados al Mundial 2026

Tras esta nueva clasificación, la cuenta de participantes quedó así:

  1. México
  2. Estados Unidos
  3. Canadá
  4. Japón
  5. Nueva Zelanda
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia

