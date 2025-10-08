Suscribirse

Estos son los 19 países clasificados al Mundial 2026: Mohamed Salah agrandó la lista

Egipto cumplió las expectativas y es la primera selección clasificada a la Copa del Mundo en la doble fecha FIFA de octubre.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 5:58 p. m.
Mohamed Salah and Head Coach Hossam Hassan of Egypt stand together after the FIFA World Cup African qualifiers match Group A between Egypt and Ethiopia at Cairo International Stadium in Cairo, Egypt, on September 5, 2025. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images)
Mohamed Salah, delantero y capitán de Egipto. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Empezó la doble fecha FIFA de octubre y con ella el movimiento en la lista de países clasificados al Mundial de 2026. África se encargó de sumar uno más, tras la victoria de Egipto sobre Djibouti (0-3) con una exhibición de Mohamed Salah.

Cabo Verde tenía la opción de meterse a primera hora del día, sin embargo, falló en su visita a Libia y aplazó la clasificación para el próximo partido.

La CAF todavía tiene varios cupos disponibles que se irán definiendo con el paso de los días. Argelia podría ser el próximo, si es que le gana a Somalia en el partido programado para este jueves sobre las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

En las eliminatorias africanas clasifica el primero de cada grupo tras 10 fechas. En septiembre ya se habían clasificado Marruecos y Túnez, aumentando la lista de países que ya tienen su tiquete para la Copa del Mundo entre las 48 plazas disponibles.

Egipto es Mundial

La edición de 2026 será la segunda presentación mundialista de Mohamed Salah, quien participó a media máquina en Rusia-2018 después de la grave lesión sufrida en el hombro durante la final de la Champions League de ese año.

Salah busca la revancha después de haberse quedado por fuera en fase de grupos.

Aunque atraviesa una racha negativa de partidos perdidos con el Liverpool, el Faraón lideró a su equipo en el partido contra Djibouti y sentenció la clasificación con doblete incluido.

Lo que viene ahora es terminar de la mejor manera posible las eliminatorias y enfocarse en la preparación para la Copa del Mundo que se disputará a mediados del próximo año.

Además del liderazgo de Salah, la selección egipcia cuenta con nombres destacados en Europa como Mostafa Mohamed del Nantes (Francia) y Omar Marmoush del Manchester City (Inglaterra).

La mayor parte de la plantilla pertenece al Al-Ahly, equipo más grande de Egipto, que a principios de este año disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Su técnico es el experimentado Hossam Hassan, que lleva en la selección desde mediados del 2024.

Mohamed Salah and Omar Marmoush of Egypt stand before the FIFA World Cup African qualifiers Match Group A between Egypt and Ethiopia at Cairo International Stadium in Cairo, Egypt, on September 5, 2025. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto via Getty Images)
Mohamed Salah y Omar Marmoush en un calentamiento de Egipto en El Cairo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La lista de países clasificados al Mundial no se quedará así por mucho tiempo. En estas dos semanas de competencia se podrían sumar entre las eliminatorias de África, Europa, Asia y Centroamérica.

Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos será el próximo 5 de diciembre de 2025 y la posición de cada selección será clave para definir su puesto en los bombos.

Lista de clasificados - Mundial 2026

  1. México
  2. Estados Unidos
  3. Canadá
  4. Japón
  5. Nueva Zelanda
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto

