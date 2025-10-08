Empezó la doble fecha FIFA de octubre y con ella el movimiento en la lista de países clasificados al Mundial de 2026. África se encargó de sumar uno más, tras la victoria de Egipto sobre Djibouti (0-3) con una exhibición de Mohamed Salah.

Cabo Verde tenía la opción de meterse a primera hora del día, sin embargo, falló en su visita a Libia y aplazó la clasificación para el próximo partido.

La CAF todavía tiene varios cupos disponibles que se irán definiendo con el paso de los días. Argelia podría ser el próximo, si es que le gana a Somalia en el partido programado para este jueves sobre las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

En las eliminatorias africanas clasifica el primero de cada grupo tras 10 fechas. En septiembre ya se habían clasificado Marruecos y Túnez, aumentando la lista de países que ya tienen su tiquete para la Copa del Mundo entre las 48 plazas disponibles.

Salah scores the second one 🔥👑#egyptnt pic.twitter.com/K5cD6jii63 — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) October 8, 2025

Egipto es Mundial

La edición de 2026 será la segunda presentación mundialista de Mohamed Salah, quien participó a media máquina en Rusia-2018 después de la grave lesión sufrida en el hombro durante la final de la Champions League de ese año.

Salah busca la revancha después de haberse quedado por fuera en fase de grupos.

Aunque atraviesa una racha negativa de partidos perdidos con el Liverpool, el Faraón lideró a su equipo en el partido contra Djibouti y sentenció la clasificación con doblete incluido.

Lo que viene ahora es terminar de la mejor manera posible las eliminatorias y enfocarse en la preparación para la Copa del Mundo que se disputará a mediados del próximo año.

Además del liderazgo de Salah, la selección egipcia cuenta con nombres destacados en Europa como Mostafa Mohamed del Nantes (Francia) y Omar Marmoush del Manchester City (Inglaterra).

La mayor parte de la plantilla pertenece al Al-Ahly, equipo más grande de Egipto, que a principios de este año disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Su técnico es el experimentado Hossam Hassan, que lleva en la selección desde mediados del 2024.

Mohamed Salah y Omar Marmoush en un calentamiento de Egipto en El Cairo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La lista de países clasificados al Mundial no se quedará así por mucho tiempo. En estas dos semanas de competencia se podrían sumar entre las eliminatorias de África, Europa, Asia y Centroamérica.

Cabe recordar que el sorteo de la fase de grupos será el próximo 5 de diciembre de 2025 y la posición de cada selección será clave para definir su puesto en los bombos.

Lista de clasificados - Mundial 2026