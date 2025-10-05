El pasado sábado 4 de octubre, el mundo del fútbol vio a las ligas top de Europa en acción. Dos de los partidos más destacados se jugaron en Inglaterra y Alemania, donde el Chelsea venció 2-1 al Liverpool y el Bayern Múnich goleó 3-0 al Frankfurt.

¿Qué hay de relación en esos partidos, siendo uno de la Premier League y el otro de la Bundesliga? Luis Díaz. El colombiano anotó dos de los tres tantos del Bayern, mientras su anterior club salió derrotado ante Chelsea.

Van un par de meses desde que Luis Díaz dejó Liverpool por Bayern Múnich, pero en Anfield lo extrañan bastante. Daniel Sturridge, exjugador que levantó la Champions League 2019 con el Liverpool, habló en Sky Sports sobre la falta que hace el colombiano a los reds.

“Echo muchísimo de menos a Luis Díaz. Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que él era quien marcaba la diferencia entre los tres delanteros. Szoboszlai lo hacía en el mediocampo, con esa potencia y dinamismo que tiene”, dijo Sturridge en el medio referenciado.

Daniel Sturridge, panelista de Sky Sports y exjugador de Liverpool. | Foto: Getty Images

No es para menos. Liverpool es el vigente campeón de Premier League y Luis Díaz resultó fundamental en ese título: el colombiano jugó la mayoría de los partidos en el torneo, para la temporada 2024-2025, y entre goles y asistencias resultó más que fundamental.

La historia ya es conocida: según rumores de la prensa inglesa, el Liverpool no le ofreció una renovación a Luis Díaz, con mejora salarial, y el colombiano tomó otro rumbo en su carrera.

Desde que Lucho se fue de Anfield, solo le han llovido elogios desde Inglaterra. Hasta el propio Arne Slot, técnico del Liverpool, se refirió en algún punto al presente del guajiro en Bayern y le envió sus mejores deseos.

Luis Díaz brilla con Bayern Múnich en la temporada 2025-2026. | Foto: AP

Luis Díaz ya piensa en la Selección Colombia

Estando en boca de todos, desde Inglaterra hasta Alemania, Luis Díaz hace una pausa a su brillante presente en Bayern Múnich y ya piensa en la Selección Colombia. El guajiro se unirá a la lista de convocados por Néstor Lorenzo a La Tricolor, para la doble fecha amistosa de octubre.

Díaz es un indiscutible en Selección, y así sea en amistosos, Lorenzo lo sigue llamando. Parece que el argentino quiere probar las caras nuevas que llamó, junto a los ya experimentados, como Lucho, para ir armando un plantel competitivo.