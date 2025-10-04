Tabla de posiciones de la Premier League: hay nuevo líder luego de Chelsea vs. Liverpool

Liverpool falló en su visita contra Chelsea en Stamford Bridge (2-1) y cedió el liderato de la Premier League. Los reds no levantan cabeza bajo las órdenes de Arne Slot, acumulando tres derrotas consecutivos en todas las competencias.

El gran beneficiado de la fecha fue Arsenal, que venció en su casa al West Ham (2-0) y se trepó a la cima del campeonato con 16 puntos.

Los gunners se treparon a la primera posición y sacaron un punto de diferencia sobre Liverpool, que se quedan en 15.

Detrás de ellos vienen Tottenham, Bournemouth y el sorprendente Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Gol de Moises Caicedo al Liverpool

Chelsea empezó ganando a los 14 minutos con un soberbio golazo de Moises Caicedo. El mediocampista ecuatoriano tomó la pelota cerca a la medialuna y sacó un bombazo que se metió directo al ángulo.

Ese tanto hizo estallar las tribunas de Stamford Bridge y dejó en silencio a la parcialidad de Liverpool, que vio como otro partido más se les complicaba.

Antes del final del primer tiempo, Chelsea estuvo cerca de marcar el segundo con un remate frontal de Alejandro Garnacho que se estrelló en el palo.

Arne Slot corrigió en la segunda mitad y mandó al campo a Florian Wirtz, antes de que ingresaran Andy Robertson y Curtis Jones para fortalecer el volumen ofensivo.

La estrategia del neerlandés surtió efecto. Pasada la hora de juego, Alexander Isak bajó un centro dentro del área y el rebote benefició a Cody Gakpo para que decretara el empate transitorio.

¡¡¡NO SE PUEDE CREER!!! ¡INFERNAL DERECHAZO DE MOI CAICEDO AL ÁNGULO PARA EL 1-0 DE CHELSEA VS. LIVERPOOL!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uz6JduFVh5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Pero el partido guardaba una emoción más. En el tiempo extra, Marc Cucurella lanzó un centro al segundo palo y encontró a Estêvão para mandarla al fondo de la red.

El joven brasileño tuvo su primera noche histórica en la Premier League, sentenciando la victoria a favor de los blues cuando solo quedaban segundos para el pitazo final.

Arsenal ganó y es líder

Los gunners no necesitaron forzar su talento para superar a un equipo del West Ham en zona de descenso, inofensivo y acorralado en el Emirates Stadium de Londres.

El penúltimo del campeonato sucumbió primero ante Declan Rice (minuto 38), su excapitán, quien aprovechó un potente disparo de Eberechi Eze rechazado por Alphonse Areola.

El portero francés, salvado por un poste justo antes del descanso, fue batido de nuevo en un penal lanzado por Bukayo Saka (67′).

A pesar del resultado (2-0), el Arsenal terminó triste por la lesión de su capitán Martin Odegaard, lesionado en la rodilla izquierda.