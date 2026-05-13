James Rodríguez dejó pincelada en su despedida del Minnesota: el palo le negó un golazo en MLS

James Rodríguez se despidió del Minnesota United, este miércoles 13 de mayo, enfrentando en casa a Colorado Rapids. De hecho, el colombiano y compañía acabaron perdiendo 1-0, resultado que los merma en la MLS.

Y es que James Rodríguez fue titular con Minnesota United, jugó 64′ y salió sustituido por Tomás Chancalay.

La data muestra que James tuvo el 93% de los pases acertados, 54 toques de balón, ocho posesiones perdidas y tres recuperaciones de pelota. Además, dejó una pincelada que el palo acabó impidiendo como gol.

Fue a los 27′ del primer tiempo. Rodríguez sacó un violento remate de media distancia, con su potente zurda, pero el palo le impidió uno de los golazos de la jornada. El video se volvió rápidamente tendencia en la MLS.

That close to leveling it 🤏 pic.twitter.com/XpPxzFODNz — Minnesota United FC (@MNUFC) May 14, 2026

El último partido de James Rodríguez con Minnesota United

A priori, se trata del último partido de James Rodríguez en Minnesota United. El colombiano llegó en febrero de este 2026, firmó hasta el próximo mes de junio, pero tras este último partido contra Colorado Rapids, se unirá al campamento de la Selección Colombia.

Así lo informó Minnesota en sus canales oficiales: “Minnesota United anunció hoy que el club liberará al centrocampista James Rodríguez tras el partido de Colorado Rapids de esta noche para unirse al campamento de la Selección Colombia en preparación para la Copa Mundial de la Fifa 2026”.

Y agregaron: “El club está orgulloso de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y durante todo el torneo”.

Entre las lesiones, los planes del entrenador, la falta de juego, y hasta una hospitalización por deshidratación, el paso de James Rodríguez en Minnesota United fue casi sin pena ni gloria. Buscaba minutos, pero no los tuvo por múltiples factores.

Eso sí, aunque entre la prensa deportiva en Colombia se rumoreó que James Rodríguez podría retirarse después del Mundial 2026, el propio jugador lo desmintió. Incluso, fue claro y dejó una contundente declaración al respecto.

Informe de la MLS reveló el salario exacto de James Rodríguez: esta es la cifra millonaria

“No sé quien dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas, likes. Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más”, dijo James en diálogo con Apple TV.

Es incierto lo que vaya a pasar con James Rodríguez, pero su futuro cercano está en hacer un buen Mundial con Selección Colombia.