VIDEO | Hinchas del Pasto ingresaron a la cancha y agredieron a jugadores del Tolima, fuertes imágenes

Fuertes imágenes que entristecen al fútbol colombiano y que son lejos de ser paisaje y sigue siendo motivo de alarma en las autoridades. Fecha tras fecha en el FPC, además de las emociones en la cancha, siempre los desadaptados tienen un capítulo aparte qué contar.

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Finalizado el juego Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay, la violencia vio la oportunidad y se instaló en la cancha del Departamental Libertad en la capital de Nariño. Jugadores del club tolimense tuvieron que correr para evadir los golpes que varios fanáticos intentaron pegar.

Apenas fue el pitazo final en el partido, los hinchas del Pasto saltaron los círculos de seguridad y las vallas publicitarias para buscar a los jugadores del equipo rival. Las imágenes en las redes sociales dejan ver que los futbolistas del Tolima tuvieron que huir ante el temeroso momento en el estadio.

¡ESTO ES INACEPTABLE! 😠



¡Jugadores del DEPORTES TOLIMA atacados por hinchas del Deportivo Pasto! 😡 La eliminación de la 🏆 Liga BetPlay 1 2026 no puede ser asumida de esa manera, gente.



📹 @Juanhdez_1954pic.twitter.com/jaK4mS785A — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) May 14, 2026

Vergonzoso, por demás. Los hinchas del Pasto y algunos recogepelotas tuvieron que ser detenidos por las autoridades y ya unos minutos después, cuando los jugadores pudieron ingresar al camerino, la Policía pudo garantizar la tranquilidad y despejar a los violentos. Según el reportero de La FM, también hubo enfrentamientos entre deportistas de ambos clubes.

#Deportes | Así reaccionó la afición de la tribuna sur del Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad, tras la derrota del conjunto local 0-2 ante Deportes Tolima.



Luego de una invasión al campo de juego, el hecho terminó en una batalla campal.



Y usted, ¿qué opina… pic.twitter.com/dl5rSUV94f — La FM (@lafm) May 14, 2026

Seguramente, tras lo visto, el Departamental Libertad puede ser sancionado por el Comité Disciplinario de la Dimayor, además de varias multas que le podrían instaurar por los actos violentos. Según un oficial de la Policía, hubo algo más de 400 uniformados para garantizar la seguridad.

¿Cómo quedó el partido Pasto vs. Tolima?

Deportes Tolima fulminó la esperanza del Deportivo Pasto. Los pijaos vencieron por 2-0 al cuadro volcánico. En total, fue un global de 3-0 para el equipo que dirige Lucas González, tras el triunfo 1-0 en la ida en Ibagué.

El primer gol del partido lo hizo Jersson González. Al minuto 30 del primer tiempo, le dio calma total al Deportes Tolima, que, aunque siguió intentando, comenzó a enfocarse en mantener el resultado.

Al final del partido, en el 90+3′, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres decidió todo y generó angustia en los hinchas del Deportivo Pasto, que vieron cómo se desvanecía una de sus mejores campañas en los últimos años.

Aunque Deportivo Pasto quiso aprovechar su localía y trató de hacerle daño al vinotinto y oro de Ibagué, no encontró los caminos efectivos y además se vio condicionado con la expulsión de su goleador y figura, Andrey Estupiñán (57′).

Deportes Tolima ya está pensando en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I contra Atlético Nacional y está demostrando cómo competir en dos torneos al mismo tiempo: la Copa Libertadores, donde es líder del grupo, y el torneo local.