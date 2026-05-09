Liga BetPlay: hora y canal para ver la ida de los cuartos de final entre sábado y domingo

Ocho clubes, entre los que están varios históricos y una de las revelaciones del torneo, inician este fin de semana la disputa de las finales de la Liga BetPlay 2026-I.

Según lo dispuesto por Dimayor, el sábado se van a jugar tres partidos y el domingo tan solo uno. En esta oportunidad, para darle celeridad al campeonato, se dispuso que no se jugarían cuadrangulares como se venía haciendo.

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En la edición del Torneo Apertura del año que cursa serán cuartos, semifinales y final. En todas las fases se jugará una ida, una vuelta y saldrá el clasificado a la siguiente ronda.

Tras el sorteo del pasado fin de semana se pudo conocer que los emparejamientos quedaron parejos. Tal vez, al que le tocó un rival más accesible fue a Atlético Nacional, que se medirá ante la sorpresa, Internacional de Bogotá.

De resto, todas las llaves pareciesen ser parejas sin opción a dar un veredicto desde antes de que se jueguen los dos partidos.

Cuadro de las finales de la Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

Para quienes deseen seguir los juegos en vivo, los organizadores del FPC dieron a conocer fechas, horarios y estadios el pasado lunes en un comunicado oficial. La transmisión de TV será por el canal que habitualmente lo hace.

Así se jugarán los cuartos de final (ida)

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Por definir (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 6:10 p. m. (COL)

Estadio: Murillo Toro (Ibagué)

América de Cali vs. Santa Fe

Día: Sábado 9 de mayo

Hora: 8:20 p. m. (COL)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Día: Domingo 10 de mayo

Hora: 6:10 p. m. (COL)

Estadio: Palogrande (Manizales)

*Todos los partidos tendrán transmisión exclusiva y oficial de Win Sports+ y sus plataformas digitales.

Pronóstico de las finales

Ante tanta incertidumbre y en busca de saber algún pronóstico anticipado de los cuartos de final de Liga BetPlay, en días pasados se le preguntó a la inteligencia artificial por cuáles podrían ser los clasificados a semifinales. Su respuesta fue:

Santa Fe, Nacional, Junior y América en busca del título de Liga BetPlay 2026-I. Foto: Getty Images y Colprensa

Atlético Nacional

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

América de Cali

El presente de varios de los clubes finalistas del torneo colombiano está ligado también a lo que están haciendo en certámenes internacionales como Copa Libertadores y Sudamericana.

Durante la semana que está por terminar, Deportes Tolima y América de Cali sacaron la cara por el país al lograr victorias importantes en sus respectivos grupos.

Deportes Tolima le pasó por encima al Club Nacional de Uruguay en Copa Libertadores. Foto: AFP

Independiente Santa Fe estuvo a minutos de vencer a Corinthians de Brasil, pero una desatención defensiva lo condenó a un empate doloroso en El Campín.

Junior de Barranquilla fue el que peor parado quedó a nivel internacional. Tras perder en Cartagena con Cerro Porteño, fue condenado a la eliminación temprana del grupo que comparte también con Palmeiras y Sporting Cristal.

Por la nómina amplia y costosa que mantiene, al profesor Alfredo Arias le recayó la obligación, tras el fracaso internacional, de ser campeón en Colombia. Su mayor rival será Nacional, con el cual se podría encontrar en una esporádica final.