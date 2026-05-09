De público conocimiento es lo que Luis Díaz ha hecho deportivamente en su primer año con Bayern Múnich. Sus goles, asistencias y aportes en todos los aspectos lo han hecho un titular del esquema de Vincent Kompany.

Pero no solo adentro del campo el guajiro le ha hecho ganar al cuadro alemán, también fuera, en su economía, donde les ha permitido a los encargados del marketing tener un diamante para explotar sus múltiples campañas a nivel global.

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Quien dio cuenta del impacto mediático que les genera el cafetero al club de Múnich fue el mismísimo miembro de la Junta de Marketing del Bayern, Rouven Kasper.

Este en una declaración reciente dio cuenta del alza que han tenido las cifras a su favor. Según lo mencionado, los porcentajes de compras desde Colombia se han elevado a números que antes no tenían.

Díaz retorna la inversión al Bayern

“Ha demostrado ser extremadamente valioso para ayudarnos a llegar a nuevas audiencias de maneras nuevas y diferentes”, celebró.

“Díaz se encuentra actualmente entre nuestros cinco jugadores con mayores ventas de camisetas a nivel mundial esta temporada. Los pedidos desde Colombia han aumentado más del 400 %, y el tráfico a nuestra tienda en línea desde ese país ha crecido más del 200 %”, destacó.

Kasper dio las razones a las que atribuye este fenómeno: “Esto se debe en gran medida a que Díaz es un héroe nacional en su país, un jugador que encarna el sueño de muchos jóvenes colombianos: ascender desde orígenes humildes y llegar a la cima del fútbol europeo. No es un camino fácil, pero Lucho lo ha logrado”.

Sobre cómo han visto que su contenido trasciende fronteras hasta llegar a Colombia, reseñó: “Desde una perspectiva digital, su impacto ha sido igualmente significativo, y hemos visto cambios drásticos en nuestras métricas. Hoy en día, el Bayern tiene más de 5 millones de seguidores en Colombia, lo que lo convierte en uno de nuestros cinco países principales a nivel global”.

“Desde la transferencia de Luis Díaz el año pasado, nuestra audiencia en Colombia ha crecido un 40 %. Esto significa que Colombia es actualmente el mercado de más rápido crecimiento para el club a nivel mundial. En general, tanto dentro como fuera del campo, ha marcado una diferencia significativa, y no podríamos estar más contentos con él”, dicen agradecidos por su contratación.

𝘿𝙍𝙀𝙄 𝘼𝙨𝙨𝙞𝙨𝙩𝙨, 𝙀𝙄𝙉 𝙏𝙧𝙚𝙛𝙛𝙚𝙧 🅰️⚽️🅰️🅰️

Luis Díaz im Hinspiel gegen Wolfsburg 🤯🔥🇨🇴 pic.twitter.com/nBfwOc8Nom — FC Bayern München (@FCBayern) May 8, 2026

Adicional, valoran la disposición del colombiano para ayudarles a llevar a cabo cualquier idea que se proyecten ejecutar y que lo tenga a él como protagonista.

“Con Luis Díaz, su personalidad abierta, alegre y carismática, combinada con su pasión por la música, nos ha ayudado a construir un puente con importantes artistas y músicos latinoamericanos, lo que ha llevado a una serie de colaboraciones fascinantes. Por lo tanto, desde una perspectiva de contenido digital, ha demostrado ser extremadamente valioso para ayudarnos a llegar a nuevas audiencias de maneras diversas y auténticas”, admiran.

Luis Díaz, del Bayern Múnich, ingresando a un entrenamiento en la sede del club. Foto: FC Bayern via Getty Images

“Luis Díaz es una persona muy abierta, divertida y relajada, lo que ayuda a superar cualquier posible barrera idiomática. Algunos miembros del equipo también hablan un poco de español, lo que facilitó aún más su integración en el grupo. Es muy popular en el vestuario y se le conoce como uno de los bromistas del equipo. Así que diría que no hemos encontrado barreras o problemas significativos al trabajar con él”, cerraron contando algunas intimidades.