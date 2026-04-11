Luis Díaz ya está pagando: así puso a facturar mucho dinero al Bayern Múnich

Luis Díaz es hoy por hoy uno de los mejores jugadores de toda Europa. El colombiano está deslumbrando por el nivel que ha mostrado en su primera temporada con el Bayern Múnich, donde se ha convertido en uno de los indiscutibles y hace parte del triplete más demoledor en la actualidad en el fútbol.

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En la presente temporada, el guajiro ha disputado 40 partidos en todas las competiciones con los bávaros y ha cosechado 23 goles y 18 asistencias, los mejores números a lo largo de su carrera.

Por lo mismo, lejos quedaron las críticas que hicieron a la directiva del conjunto alemán por desembolsar 70 millones de euros al Liverpool para quedarse con el número 7 de la Selección Colombia.

Y es que Lucho está pagando esta cifra con creces, ya que no solo está dando resultados en el campo de juego, sino que también está dejándole grandes ganancias monetarias al club.

Luis Díaz, el hombre que brilló con Bayern Múnich ante Real Madrid por Champions League. Foto: Getty Images

Eso fue lo que reveló el periodista Kilian Kreitmair, del diario Abendzeitung, quien contó que la camiseta del nacido en Barrancas, La Guajira, es una de las más vendidas en el Bayer Múnich.

“El Bayern ha experimentado un asombroso aumento del 400 por ciento en los pedidos de camisetas desde Colombia desde la transferencia de Luis Díaz. El número de visitantes a la tienda online del club en el país ha aumentado un 200 por ciento”, explicó.

De esta forma, el colombiano está pagando la inversión que hicieron con él, eliminando cualquier cuestionamiento que se hizo en su contra cuando se confirmó el fichaje hacia el fútbol alemán.

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El mencionado periodista explicó que Lucho está dentro del top si se tiene presente la cantidad de camisetas que venden todos los futbolistas de la plantilla. “Está entre los cinco jugadores del Bayern con mayores ventas de camisetas a nivel global esta temporada”, dijo.

“Colombia es actualmente el mercado de más rápido crecimiento del FC Bayern. El club está aprovechando este enorme potencial de marketing, con el extremo siendo utilizado como embajador de la marca, particularmente en los canales del club en español”, agregó.

Esto deja en evidencia la gran admiración y cariño que se le tiene al extremo izquierdo, pues estas camisetas no son para nada baratas. El precio de las prendas varía dependiendo de aspectos como si es la local o la visitante, manga corta o larga, para niño o para adulto.

Luis Díaz anotando a Real Madrid con Bayern Múnich en los cuartos de final ida de Champions League Foto: Getty Images

La más económica es la versión de visitante, maga corta y para niño, que tiene un precio de 90 euros, son cerca de $460.000 pesos colombianos. La versión que llevan los jugadores y que es para adultos puede llegar a valer cerca de $830.000 pesos colombianos.

Además, a todo estoy también hay que sumarle que se tiene que pagar un valor para hacer el envío a Colombia, por lo que el total de las prendas aumenta, aunque hay muchas personas que realizan esta inversión.

Con este dineral que está produciendo, Luis Díaz está dejando en claro que no se equivocaron y que ha sido una de las mejores inversiones que han hecho los bávaros en el último tiempo.