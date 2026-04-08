La reacción de Aurelien Tchouameni tras el gol de Luis Díaz que lo amargó en la Champions League: “Top mundial”

Luis Díaz es el personaje principal en el Santiago Bernabéu y se habla de él luego del golazo que le marcó al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. Lucho abrió el marcador antes de finalizar el primer tiempo y dejó pálido al ‘Merengue’, que ahora deberá remontar en Alemania para seguir con vida.

El golazo de Lucho se dio al minuto 41 tras un pase perfecto de Serge Gnabry, quien se asoció con Harry Kane por el interior para dejar al colombiano cara a cara ante ante el portero Andriy Lunin. El volante colombiano definió de forma magistral una jugada casi de memoria para el 1-0 que ya forzaba las caras largas en el Bernabéu.

Fue un recital del Bayern Múnich en el primer tiempo con el guajiro muy activo en el ataque. Apenas comenzó el juego, el gigante alemán se hizo con las acciones del partido y fue el encargado de la posesión de la pelota y las acciones en zona ofensiva. El local solamente se dedicaba a intentar recuperar la pelota. Antes del gol del guajiro, Álvaro Carreras ya había sacado un balón de la línea.

Aurelien Tchouameni con Luis Díaz. Foto: NurPhoto via Getty Images

Toda esta situación forzó la alicaída reacción del volante francés Aurelien Tchouameni, una de las estrellas del Real Madrid y verdugo de Colombia en marzo pasado cuando enfrentó a Francia. El volante no tuvo de otra que elogiar al rival y colocarlo como un club top en el mundo. Asimismo, agregó que el Real Madrid hizo un buen segundo tiempo ante el Bayern y que ahora lo darán todo en Alemania para avanzar a las semifinales de la Champions League.

Reacción de Tchouameni tras el partido ante el Bayern

“Ha sido duro, queríamos ganar. Tenemos que hacer las cosas mejor, jugamos contra un equipo top mundial. Durante muchos minutos pudimos jugar más al fútbol. Pero hicimos una buena segunda parte, ahora tenemos que seguir y darlo todo", señaló Tchouameni, quien se perderá la vuelta al ver una amarilla.

Precisamente, tras el 2-1 final en Madrid, Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, se ve optimista: “Hemos demostrado que podemos hacerles daño. Con confianza en nuestros jugadores iremos a Alemania, el que no crea se puede quedar aquí, vamos a ir con todo a ganar a Múnich”.

El miércoles, 15 de abril de 2026, Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.