La increíble jugada en la que participó Luis Díaz, pero no acabó en gol del Bayern al Real Madrid

Durante los primeros 25 minutos del Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final ida de la Champions League, los alemanes impusieron condiciones en el estadio Santiago Bernabéu.

En varios momentos del partidos los germanos insistieron para batir al ucraniano, Lunin, pero la mala definición no permitió que el 0-0 se modificara.

Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Bayern Múnich, por los cuartos de la Champions League

Antes del 10′, una cobro de tiro libre ejecutado por Joshua Kimich pasó a los pies de Luis Díaz; el guajiro regresó el balón y hubo un centro que bajó Harry Kane para que Upamecano solo tuviera que definir.

Es difícil de explicar el gol que falló Upamecano ABAJO DEL ARCO.



Al Madrid no se lo perdona dos veces... pic.twitter.com/1cf4xpm11S — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 7, 2026

Frente al pórtico, solo con la obligación de batir al portero, el defensor no le puso el pie con la fuerza necesaria y se perdió Bayern la chance de irse en ventaja.

Gol de Lucho

Antes de finalizar el primer tiempo, el talentoso extremo colombiano puso en ventaja a su equipo gracias a una buena jugada colectiva que hicieron junto a Harry Kane, Serge Gnabry y Michael Olise. El guajiro dio la estocada final para el 1 a 0 y llegó a su quinto gol en esta edición de la Champions.

🇪🇸 ¡LUIS DÍAZ ABRE EL MARCADOR EN EL SANTIAGO BERNABÉU!



⚽️ Así fue el gol de Lucho ante Real Madridpic.twitter.com/dGOzZUEj5q — Cuid Sports (@cuidsports) April 7, 2026

Esta anotación fue el tanto definitivo del primer tiempo; gracias a ella, el conjunto bávaro se fue victorioso al camerino.

De esa manera el Bayern salió a la cancha a jugar los segundos 45 minutos con la ventaja mínima y el objetivo de liquidar la eliminatoria.

Gol de Kane

Rápidamente, apenas un minuto después del inicio de la segunda mitad, el delantero inglés aumentó la ventaja del equipo alemán, gracias a una jugada que nació a partir del robo del saque del medio por parte del Real Madrid.

El ‘huracán’ no desaprovechó un pase por parte de Olise que lo dejó solo y con un tiro rastrero puso el 2 por 0 en el marcador.

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Con esa ventaja, los teutones continuaron con el dominio del partido y con las mejores opciones para aumentar aún más la diferencia en el marcador.

Kylian Mbappé descuenta

Noventa minutos en el Bernabéu es un lapso de tiempo donde todo puede pasar; por ello, aunque el Madrid no mostraba un buen nivel y parecía estar al borde de una goleada, en una jugada insólita el delantero francés puso el 2 por 1.

¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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En medio de una gran acción en conjunto, el lateral Trent Alexander-Arnold logró realizar un centro rastrero que Mbappé remató tan fuerte que pegó en el larguero y terminó entrando por escasos centímetros al arco que defendía Manuel Neuer.

*En desarrollo*