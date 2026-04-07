Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Bayern Múnich, por los cuartos de la Champions League

Aire de partidazo que paraliza el mundo. Para muchos, la final adelantada de la Champions League y el mega clásico del futbol de Europa. Bayern Múnich visita al Real Madrid por la ida de los cuartos de final del máximo torneo de la UEFA en el imponente Santiago Bernabéu. Las figuras están cara a cara y un duelo de quilates por un cupo a las semifinales de la competición.

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Bayern Múnich parte como favorito a la victoria en la serie y tiene la confianza a tope con varios futbolistas en gran nivel, incluido el colombiano Luis Díaz, quien va desde la titular con Harry Kane y Michael Olise. Es claro que es el partido más importante de la temporada para el gigante alemán, que domina la Bundesliga a placer y se acerca al título.

Al frente está Real Madrid, que vive una temporada complicada con Álvaro Arbeloa al mando, pero que se aferra a la mística que guarda en esta competición para desafiar de nuevo a la lógica. La Champions League es el lugar predilecto para el ‘Merengue’ y así le hace frente al favoritismo del rival. Los locales no se guardan nada y van con Kylian Mbappé y Vinicius en el ataque.

Luis Díaz y Kylian Mbappé vuelven a la acción en la Champions League 2025/26 Foto: Getty Images

Justo cuando parecía que su inagotable pozo de magia en la Champions League se estaba quedando seco, Real Madrid enalteció su mística y sacó las 15 ‘Orejonas’ de sus vitrinas para firmar su mejor actuación de la temporada al aplastar al Manchester City de Pep Guardiola en los octavos de final. Bayern, por su parte, se dio un festín ante el Atalanta italiano, al que vapuleó 10-2 en el marcador global.

Alineaciones confirmadas Real Madrid vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius. DT: Álvaro Arbeloa.

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