Heroica remontada del Bayern Múnich ante Friburgo: Luis Díaz y compañía se acercan al título de Bundesliga

Bayern Múnich sacó la casta y le da la vuelta al mundo. Este sábado 4 de abril, en su visita al Friburgo, iba perdiendo por 2-0 y acabó ganando 3-2. La fecha 28 de la Bundesliga terminó en un encuentro agónico para el cuadro bávaro del colombiano Luis Díaz.

Bayern Múnich celebrando la remontada ante Friburgo por Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

Luis Díaz dice cuál es el jugador del Bayern Múnich que más le ha enseñado en Alemania

Con el triunfo, Bayern Múnich llega a 73 puntos en la tabla de posiciones de Bundesliga y le saca 12 de ventaja al Borussia Dortmund. Eso sí, Der BVB puede recortar a nueve la diferencia si este mismo sábado derrota al Stuttgart.

La noticia es que Bayern Múnich de Luis Díaz está cada vez más cerca del título de la Bundesliga 2025-2026. A los bávaros les quedan seis partidos por disputar en este curso, con 18 unidades en juego que los acercarían al gran objetivo.

En cuanto a Luis Díaz, el colombiano fue titular con Bayern Múnich y jugó los 90′ ante Friburgo. Confirma la confianza que Vincent Kompany tiene en él.

Bayern Múnich sufrió pero hizo una remontada épica

Friburgo ganaba 2-0 sobre los 81′ gracias a los goles de Johan Manzambi (46′) y Lucas Holer (71′). En ese instante, Bayern Múnich descontó tras un golazo de Tom Bischof y la pregunta quedó en el aire: ¿podrían los bávaros remontar el compromiso?

Ya a los 90+2′, el mismo Tom Bischof volvió a encajar en la portería de Friburgo y puso el 2-2 con el que parecía que se cerraba el compromiso. Sin embargo, se añadieron varios minutos de descuento y ahí fue donde los bávaros aprovecharon.

Ya en el último suspiro, a los 90+9′, Lennart Karl definió con un destacado gol que precedió la gran jugada colectiva del Bayern Múnich. Así, los dirigidos por Kompany pusieron el 3-2 definitivo en el marcador.

🚨 LENNART KARL MAKES IT 3-2 FOR BAYERN MUNICH AT 99TH MINUTE AFTER BEING 2-0 DOWN 🤯🔥🔥 pic.twitter.com/ubJB3YtZb9 — KinG £ (@xKGx__) April 4, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Será el martes, 7 de abril de 2026, en su visita al Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Con el ánimo por todo lo alto, debido al gran performance y épica ante Friburgo, Bayern Múnich espera dar un golpe de autoridad ante el cuadro merengue en la apertura de la llave.