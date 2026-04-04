Decisión final de Vincent Kompany sobre Luis Díaz: nómina titular de Bayern Múnich ante Friburgo

Luis Díaz va de titular con Bayern Múnich ante Friburgo, este sábado 4 de abril de 2026, por la fecha 27 de la Bundesliga. La decisión de Vincent Kompany queda confirmada, ratificando que el guajiro es pilar fundamental en su plan de juego.

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Bayern Múnich de Luis Díaz pone la lupa: dato del Friburgo los preocupa en Bundesliga

Kane no jugará ante el Friburgo pero sí ante el Real Madrid

Tocado con la selección inglesa, Harry Kane será baja en el desplazamiento del Bayern Múnich a Friburgo este sábado en la Bundesliga, anunció su entrenador Vincent Kompany, optimista respecto a la presencia del delantero el martes en la visita al Real Madrid en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Exento de la primera parte de la ventana internacional de finales de marzo con Inglaterra, Harry Kane “pudo entrenarse bien hasta el domingo”, señalo Kompany.

“Y luego, en un momento dado, sintió algo en un tobillo”, subrayó el belga en rueda de prensa.

Kane renunció el martes a última hora a disputar el amistoso contra Japón en Wembley (derrota inglesa por 1-0), y su federación anunció que tenía una lesión “leve”.

“No estará disponible para el partido contra Friburgo. Pero sigo siendo más bien positivo en lo que respecta al partido del martes. No es cuestión de reservarlo, me habría encantado que estuviera, pero todavía no es posible”, explicó Kompany.

Harry Kane, baja en el Bayern Múnich de Luis Díaz ante Friburgo. Foto: Getty Images

Máximo goleador de la Bundesliga (31), Kane se perdió a principios de marzo dos partidos por una lesión en un muslo, lo que no impidió que el Bayern se impusiera ante el Mönchengladbach (4-1) en la Bundesliga, y en Bérgamo contra el Atalanta (6-1) en la ida de los octavos de final de la Champions.

Sólido líder del campeonato alemán con 9 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund a siete jornadas del final, el Bayern Múnich tendrá que arreglárselas sin Kane ni Nicolas Jackson, sancionado tras su expulsión en Leverkusen, el sábado en Friburgo.

Tras el desplazamiento a la Selva Negra, el Bayern viajará el martes a Madrid para medirse al Real en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

*Con información de AFP