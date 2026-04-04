Bayern Múnich de Luis Díaz pone la lupa: dato del Friburgo los preocupa en Bundesliga

Este sábado, 4 de abril de 2026, a partir de las 8:30 a.m. (hora colombiana) el Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Friburgo por la jornada 27 de la Bundesliga. El cuadro bávaro espera obtener una victoria más que los acerque al objetivo de ser campeón.

Friburgo asoma en el octavo puesto de la Bundesliga y con ganas de sorprender al Bayern. De hecho, comparten un dato entre ambos; una estadística que lleva a los dos conjuntos a tener cuidado de cara al juego.

Bayern Múnich sigue con pie firme en Bundesliga. Foto: Getty Images

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Si algo ha caracterizado al Bayern Múnich de Luis Díaz es que ha sabido reponerse ante la adversidad. En muchas ocasiones de este curso arrancó perdiendo, pero supo darle la vuelta al marcador de manera oportuna para quedarse con numerosos triunfos.

No obstante, Friburgo también es un equipo que sabe remontar. Eso quiere decir que si alguno de los dos empieza ganando, debe cuidar su pórtico para evitar la mayor cantidad de goles y mantener dicha ventaja a favor.

“Interesante. En una categoría, Freiburg y Bayern están actualmente empatados: en la capacidad de remontar (...) Tanto el Sport-Club como el FC Bayern han conseguido ya 19 puntos esta temporada tras ir por detrás en el marcador, más que cualquier otro club de la Bundesliga. El Freiburg ha dado la vuelta a un marcador adverso para ganar en cinco ocasiones, el valor máximo compartido en la liga, junto a los muniqueses”, reveló la web oficial del Bayern Múnich.

Cabe recordar que el cuadro bávaro no tendrá en su línea de salida a Harry Kane, pues llegó tocado de su estancia con la Selección de Inglaterra en la fecha Fifa de marzo.

Será un partido clave en las aspiraciones de ambos conjuntos. Friburgo aún no descarta entrar en puestos europeos de cara a la siguiente temporada, mientras que Bayern Múnich está a un par de fechas de poder quedarse, nuevamente, con el trofeo de campeón de la Bundesliga.

Eso sí, Friburgo pone su mirada en el partido posterior al juego con Bayern Múnich: el 9 de abril enfrentará al Celta de Vigo en casa, a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Friburgo, además de pelear en Bundesliga, también tiene en la mira la Europa League. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En contraste, Bayern Múnich visitará al Real Madrid el 7 de abril en el Santiago Bernabéu. Será también por la ida de los cuartos de final, pero de la Champions League. Una ventaja para los merengues, de cara a la vuelta, sería clave en sus aspiraciones por el cupo a semifinales.