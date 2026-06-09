Carros del Mundial 2026: las marcas que movilizarán a los jugadores en Estados Unidos, Canadá y México

Este próximo jueves 11 de junio, el mundo va a detenerse tras la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El evento tendrá la participación de 48 selecciones, incluyendo a Colombia, donde, por medio de encuentros en fase de grupos y luego eliminaciones directas, se determinará al campeón.

Al ser uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la logística será primordial, al ser disputado en tres países diferentes al mismo tiempo.

En el caso de la Selección Colombia, sus dos primeros partidos, ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, se disputarán en México. Tras finalizar estos encuentros, los jugadores serán trasladados a Estados Unidos para enfrentarse a Portugal.

El constante desplazamiento de jugadores, delegaciones, cuerpo técnico y miembros de la organización requiere una gran responsabilidad logística en materia de transporte. Es por ello que las marcas de vehículos KIA y Hyundai serán las encargadas de la logística de transporte durante el Mundial 2026.

El apoyo de Kia durante el Mundial de Fútbol 2026

La empresa surcoreana tendrá en operación, durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, un total de 660 vehículos, cada uno de ellos capacitado para respaldar en la logística y operación del evento mientras transcurre en las tres naciones.

Los modelos que KIA ofrecerá para el torneo son el Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, K4, K4 Hatchback, Niro y Sonet.

La marca surcoreana KIA desplegará modelos como Telluride, Sportage, Carnival y Sorento para las operaciones logísticas del torneo. Foto: KIA - API

El presidente y CEO de la compañía, Ho Sung Hong, comentó que la entrega de estos modelos es un paso importante dentro de la relación estratégica con la FIFA y respalda el propósito de KIA de mostrar soluciones de movilidad en el mundo.

Aparte de este apoyo, la compañía aprovechará el espacio para poder mostrar sus nuevas transformaciones tecnológicas, en donde mostrarán las soluciones de movilidad que ofrece KIA

El apoyo de Hyundai durante el Mundial de Fútbol 2026

Mientras KIA se responsabiliza de las operaciones logísticas terrestres, Hyundai será la encargada de transportes a las selecciones participantes por medio de sus buses.

Cada uno de los vehículos tendrá una serie de ilustraciones que fueron creadas por menores de edad entre los 5 y 12 años. Estos jóvenes tuvieron la oportunidad gracias a la iniciativa global ‘Be There with Hyundai’.

Hyundai reforzará la logística del Mundial 2026 con 994 vehículos de pasajeros y 506 autobuses distribuidos en las sedes del torneo. Foto: Hyundai - API

Asimismo, la marca surcoreana pondrá a disposición un gran despliegue de flotas para el Mundial de Fútbol, que incluirá 994 vehículos de pasajeros y 506 autobuses que apoyarán en el transporte de los equipos participantes, así como los oficiales, operadores del evento y medios de comunicación.