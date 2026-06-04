No se quede varado: así son los requisitos para alquilar carro en el Mundial 2026 con la licencia de conducción colombiana

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, en donde millones de fanáticos del deporte estarán presentes en los países de Estados Unidos, México y Canadá alentando a sus respectivas selecciones en búsqueda de conseguir el trofeo más importante del balompié.

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Al ser un evento masivo, varios de los turistas que se encontrarán en las principales ciudades se han preparado con mucha antelación para prevenir posibles inconvenientes en términos de gestión, ya sea conseguir los vuelos más económicos, tener un hospedaje o incluso alquilar un auto.

Este último ofrece varios beneficios para los viajeros, incluyendo a los cientos de colombianos que irán a los estadios del mundial para apoyar a la selección.

¿Por qué es recomendable alquilar un vehículo durante el Mundial 2026?

De acuerdo con BookingCars, alquilar un carro durante el Mundial 2026 ofrece un nivel de libertad y flexibilidad para el recorrido del turista.

Al ser un evento que será disputado en 16 ciudades de tres países diferentes y sedes que están separadas por cientos o miles de kilómetros, tener un vehículo alquilado ofrece la oportunidad al usuario de decidir sus propias rutas, horarios y paradas, sin la necesidad de depender de un itinerario ajeno.

Además, varias de las sedes del mundial no están conectadas con opciones de transporte público. Varios de los estadios se encuentran en zonas donde llegar en bus o metro puede terminar siendo lento, incómodo o imposible, por lo que tener un carro facilita estos problemas.

¿Cómo funciona el alquiler de autos en Estados Unidos, México y Canadá?

Dentro de los tres países donde se va a disputar el Mundial 2026, existe una serie de requisitos que sus respectivos gobiernos solicitan a los turistas.

Según lo establecido por el Gobierno de Estados Unidos, aquellos visitantes extranjeros que ingresen al país podrán conducir de manera temporal por medio de la licencia de conducción de su país de origen; sin embargo, puede haber estados de la nación donde requieran algún requerimiento adicional.

Miles de turistas optarán por alquilar vehículos para movilizarse entre los estadios y ciudades del Mundial 2026. Foto: Getty Images

También es importante tener la tarjeta de crédito a nombre del conductor, ya que esta es la que se usa para bloquear el depósito de garantía.

Otro aspecto es la edad mínima, la cual suele ser de 21 años, pero existen compañías que permiten desde los 18, pero aplican costos extras.

Estos requisitos también son pedidos en el Gobierno de México, que aconseja que, además de tener la licencia, el turista posea a la mano su pasaporte, identificación oficial y el número de ingreso al país.

En el caso de Canadá, esta señala que los turistas pueden conducir por su país utilizando una licencia de conducción válida que haya sido expedida en su país de origen, dentro de un tiempo establecido, dependiendo de la provincia.

¿Qué tener en cuenta en tu licencia de conducción?

Para aquellos colombianos que estén interesados en alquilar un carro para el Mundial 2026, deben tener en cuenta ciertos aspectos.

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Una de ellas es verificar que este documento no esté a fechas próximas de vencer, ya que si ese es el caso, hay probabilidades de que los gobiernos de demás países no le permitan conducir en el exterior.

Por ende, la Ventanilla Única de Servicios recomienda renovar la licencia antes de emprender el viaje al Mundial 2026.

Antes de agendar una cita para realizar este trámite, la entidad reitera que el usuario se encuentre inscrito en el RUNT, presente el documento de identidad original, esté a paz y salvo por multas e infracciones, que haya realizado los exámenes médicos y, finalmente, haber pagado el valor del trámite.

Para renovar la licencia de conducción para un automóvil, el valor cuesta $151.500 pesos.