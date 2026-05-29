Miles de conductores podrían perder la licencia de conducción en Colombia por nuevo sistema aprobado en el Senado

La licencia de conducción es uno de los documentos más importantes, dado que se trata de un documento público expedido por las autoridades de tránsito para certificar que una persona cuenta con la aptitud física, mental, la capacidad de coordinación motriz y los conocimientos prácticos necesarios para conducir un vehículo automotor por las vías públicas y privadas del país.

Si usted no cuenta con este documento y es sorprendido por las autoridades conduciendo un automóvil, puede ser multado y, además, su vehículo puede ser inmovilizado. Recientemente, se conoció una nueva propuesta impulsada en el Senado de la República que ya fue aprobada por la Comisión Sexta de la corporación.

Con cada infracción de tránsito, los conductores perderían puntos hasta llegar a la cancelación de la licencia. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Este proyecto buscaría crear el sistema de licencias por puntos en Colombia, modificando la Ley 769 de 2002. Bajo esta nueva norma, cada conductor recibiría un puntaje al obtener su licencia. Por cada infracción de tránsito cometida, ese puntaje disminuiría y quien llegue a cero puntos perdería su permiso de conducción.

La medida introduciría un esquema similar al que existe en varias naciones del mundo, pues al obtener la licencia, cada conductor recibiría un puntaje. Sin embargo, este no permanecería intacto.

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Con cada infracción, ese puntaje disminuiría, ya que, a medida que el conductor cometa faltas, se le irán descontando puntos hasta llegar a cero. Cuando alcance ese límite, la licencia le será cancelada. Pese a ello, el documento podrá volver a ser solicitado, pero si el conductor es reincidente, terminará perdiéndolo con el tiempo.

La iniciativa pretende cambiar el comportamiento vial y reducir la reincidencia en las infracciones de tránsito. Foto: Getty / Montaje Semana

La norma tiene un enfoque preventivo, pues no solamente es sancionatoria, sino que está orientada a cambiar el comportamiento de los conductores, prevenir la reincidencia y acompañar de manera progresiva a quienes, por primera vez, ingresan al sistema vial como conductores.

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Si un conductor busca recuperar los puntos perdidos, deberá pasar por procesos reales de formación, como cursos de seguridad vial y programas de reentrenamiento, con el fin de corregir conductas y promover una conducción más segura.