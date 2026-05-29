Universidad Católica de Chile logró una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores al ganarle de visita 1-0 a Boca Juniors la noche del jueves en la sexta y última fecha del Grupo D.

Boca Juniors, que terminó tercero, sufrió un duro golpe y deber conformarse con jugar los playoffs para acceder a octavos de la Copa Sudamericana.

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Clemente Montes, a los 34 minutos, anotó un golazo para la victoria de los Cruzados, que lograron la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera en la historia de la Libertadores.

Con ella, terminaron como líderes de la zona, con trece puntos, escoltados a octavos por el Cruzeiro, segundo con once.

El gesto de Wilmar Roldán ante el gol

En la mítica Bombonera, fue al juez colombiano Wilmar Roldán al que le dieron la responsabilidad de arbitrar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

No muchas polémicas se dieron a lo largo del juego, pero sí estuvo criticado por algunas decisiones en las que Boca se vio perjudicado.

Atentos a la reacción de Roldán al gol de la U Católica 😬



No contaban con la astucia de Montes pic.twitter.com/gjLxE0vAzT — 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗔𝗥𝗜𝗘𝗟 (@FernieAriel) May 29, 2026

Una de las imágenes que más llamó la atención de Roldán en medio del juego la sacó la propia Copa Libertadores. Dicha imagen no se vio en televisión, pero por el ángulo fue tomada a ras de campo y se ha viralizado.

Desde atrás del arco en el que marcó el equipo visitante, una cámara tomó el rostro de Roldán, quien hizo un gesto de sorpresa por el remate ejecutado y cómo entró al arco de manera tan justa.

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A su vez, hizo una sonrisa tenue reafirmando que el tanto que había visto a pocos centímetros había sido uno de una grandísima factura.

Entre la hinchada de River Plate, rival directo de Boca Juniors en Argentina, se reprodujo el video e hicieron comentarios de burla, donde cargaron al contrario por la sorpresa de Roldán en el gol recibido por los Xeneizes.

Clima tenso en La Bombonera

“Hay que asumir la derrota y dar la cara. Hemos tenido lesiones, bajas que influyeron en el rendimiento del equipo, pero no es momento de poner excusas. Asumimos la responsabilidad, le fallamos a la gente porque no obtuvimos el resultado que queríamos”, aseguró Claudo Úbeda tras el nuevo fracaso Xeneize.

“No creo que sea el momento de hablar de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, hablar, pensar en todo lo que pasó el tiempo que estuvimos y después tomar una decisión. Pero los entrenadores dependemos de los resultados”, añadió el Sifón Úbeda.

Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, los hinchas de Boca Juniors pidió: “que se vayan todos” pic.twitter.com/TQsFJht6KQ — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 29, 2026

La derrota y la eliminación en ciernes dispararon la reacción de los hinchas de Boca, que empezaron a cantar: “Movete, Xeneize movete, movete y dejá de joder”, a modo de protesta por una pálida producción de su equipo, que ni siquiera insinuaba una reacción anímica a la derrota.

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!”, cantaron en reprobación los hinchas de Boca tras el final de un partido en el que se consumó la primera victoria de un equipo chileno en La Bombonera.

*Con información de AFP.