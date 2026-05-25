Boca Juniors vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores

El próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 19:30 horas, U. Católica visita a Boca Juniors en la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores.

Así llegan Boca Juniors y U. Católica

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors viene de empatar ante Cruzeiro por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica viene de vencer a Barcelona en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 3 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 1 a 2.

Mientras que U.Católica tiene asegurada la clasificación a los Octavos de Final, El Xeneize tiene la obligación de ganar para seguir vivo en el torneo de la Copa Libertadores.

El encargado de impartir justicia en el partido será Wilmar Roldán Pérez.

Horario Boca Juniors y U. Católica, según país