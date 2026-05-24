RB Bragantino vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:30 horas el próximo miércoles 27 de mayo, Carabobo visita a RB Bragantino en el estadio Cícero de Souza Marques, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo H de la Copa Sudamericana.

Así llegan RB Bragantino y Carabobo

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino llega con resultado de empate, 1-1, ante River Plate. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana

Carabobo llega triunfante luego de ver caer a Blooming con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Carabobo se impuso por 1 a 0.

Carabobo, ya clasificado a la Playoffs Octavos, buscará cerrar la fase de grupos con una victoria. En tanto que RB Bragantino luchará por avanzar de etapa en esta competencia.

Andrés Rojas Noguera es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario RB Bragantino y Carabobo, según país