“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”: Muslera se disculpa tras error que eliminó a Uruguay del Mundial 2026

En la noche de este viernes 26 de junio de 2026, la selección uruguaya de fútbol dijo adiós al Mundial 2026, luego de haber caído por la mínima diferencia ante la selección de España por 1-0.

Marcelo Bielsa contó la verdad detrás del cambio de Muslera: arde polémica en Uruguay

A pesar de que los charrúas fueron en ocasiones superiores a los actuales campeones de Europa, un grandísimo error les costó la oportunidad de clasificar a la siguiente fase del torneo.

Para muchos seguidores de la hinchada albiceleste, el máximo responsable de la derrota fue el experimentado arquero de la selección, Fernando Muslera, quien no pudo controlar bien un disparo por parte del jugador Alex Baena, que derivó en que el balón pasara a través del arco uruguayo.

🇪🇸🔥 ALEX BAENA Y EL 1-0 DE ESPAÑA A URUGUAY.



Flojísima respuesta de Muslera. ‼️ pic.twitter.com/XR87PaVNN2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

Esto provocó la ira y rabia de su entrenador, Marcelo Bielsa. Tras comenzar el segundo tiempo, varios aficionados se vieron sorprendidos luego de que se llevara a cabo un cambio de guardameta en donde ingresaba Sergio Rochet.

Sobre lo ocurrido, el propio entrenador de Uruguay confirmó que él no tomó la decisión, sino el mismo Muslera.

Lo que parecía ser una simple atajada del arquero de 40 años conllevó la furia de varios fanáticos, quienes le recordaron sobre fallos previos en mundiales anteriores, como en Rusia 2018, cuando una situación similar ocurrió en octavos de final ante Francia o en Sudáfrica 2010 contra la selección de Países Bajos.

Con este resultado, la selección de Uruguay vuelve a quedar eliminada en fase de grupos por segundo mundial consecutivo; la última vez que pasó a la siguiente fase fue hace 8 años, en el Mundial de Rusia 2018.

Declaraciones de Muslera tras el encuentro

Luego de que finalizara el encuentro, Fernando Muslera se dirigió a los medios para pronunciarse ante la eliminación de la selección uruguaya en el Mundial 2026.

“Obviamente que nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara, y creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé.”

También aprovechó un espacio para mandar un mensaje a la afición albiceleste, ofreciendo sus disculpas por el error cometido en el encuentro, al igual que afirmar que su rendimiento en el torneo no fue el esperado.

“Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido, y estaban todos un poco más tranquilos. Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso.”

Por último, Muslera aclaró que seguirá mirando hacia adelante y que buscará las energías posibles para volver a a seguir jugando el deporte al nivel más competitivo.

“Lamentablemente, toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante, porque este deporte tiene eso, este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita. Y bueno, asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante”.