España sentencia el fracaso mundialista de Uruguay: clasificados y eliminados del grupo H

Este viernes, 26 de junio, España venció 1-0 a Uruguay por la tercera y última fecha del grupo H en el Mundial 2026. Un polémico gol de Álex Baena (42′) le dio el triunfo a la roja, que acaba líder de la zona.

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Plantón en la Selección de Uruguay: destapan lío de jugadores y Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

La polémica del gol no es por Baena, sino por el portero de Uruguay, Fernando Muslera. Al experimentado guardameta se le escapó la pelota, en un tanto que generó polémica y tuvo consecuencias inmediatas: el entrenador del cuadro charrúa, Marcelo Bielsa, decidió sacar a Muslera para el segundo tiempo y meter a Rochet.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Tabla de posiciones del grupo H: Uruguay, eliminada del Mundial 2026

España acabó líder del grupo H con siete puntos, seguida de la gran sorpresa de la zona, Cabo Verde, que en su primer Mundial fue segunda con 3 unidades. Uruguay quedó tercera con apenas dos puntos y fue una de las eliminadas.

Junto a Uruguay, la otra selección eliminada de la zona fue Arabia Saudí. Las dos terminaron la fase de grupos de la competencia con apenas dos unidades y no les alcanzó para entrar en los mejores terceros.

Fracaso de Uruguay

Uruguay escribe una de las páginas futbolísticas más caóticas en su historia reciente. Previo al arranque del Mundial 2026, pintaba como candidata firme a avanzar a los 16vos de final de la cita orbital junto con España. Sin embargo, se marcha de manera tempranera.

Y es que Uruguay no supo lo que era ganar en esta fase de grupos del Mundial 2026. Empató contra Arabia Saudí y Cabo Verde, llegando en coma al partido contra una selección de España que acabó invicta.

Más polémico aún resultó Marcelo Bielsa, quien le dijo a DSports, tras el final del partido, que la decisión del cambio de Muslera la había tomado el mismo Fernando, y que no habló nada con él en el descanso.

¿LOCURA DEL LOCO? Luego de su error en el 1-0 de España ante Uruguay y un Mundial con muchas dudas, Bielsa reemplazó a Muslera en el entretiempo e ingresó Rochet.



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A lo largo de la semana se rumoreó, entre la prensa, que la relación entre Bielsa y los jugadores de la selección uruguaya estaba rota. Por tanto, la expectativa de cara a este juego contra España estaba puesta en polémica.

La continuidad de Bielsa al frente de Uruguay estaba en veremos desde antes de que arrancara la copa del mundo, y ahora parece que su estadía en la raya técnica charrúa es bastante improbable.

Además, en el partido ante España, Federico Valverde le mostró su descontento con el cambio, lo que deja ver que la relación no sería buena.