Cabo Verde resistió ante Arabia Saudí y es noticia en el grupo H: sorpresa en el Mundial 2026

La selección de fútbol de Cabo Verde aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 tras disputar la última fecha de la fase de grupos.

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El conjunto insular avanzó a la siguiente ronda del torneo después de registrar empates frente a las escuadras de España y Uruguay en sus compromisos previos.

Con este rendimiento, el plantel africano llegó a la jornada de cierre dependiendo de sus propios resultados para continuar en la competencia internacional.

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Para consolidar su paso a la fase de eliminación directa en lo que constituye su primera participación en un campeonato mundial, la delegación de Cabo Verde debía sumar puntos frente al seleccionado de Arabia Saudita.

Las estadísticas previas colocaban al cuadro de las islas en una posición favorable dentro de su cuadrangular debido a las unidades acumuladas en las jornadas anteriores. El cuerpo técnico enfocó su estrategia en mantener la regularidad defensiva mostrada desde el inicio del torneo.

Desarrollo del compromiso frente a Arabia Saudita

El encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita se caracterizó por el equilibrio en la zona del mediocampo y la escasez de opciones directas en las áreas rivales.

Cabo Verde's #FIFAWorldCup debut run continues into the knockouts! 🙌 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

La escuadra de Cabo Verde estructuró un sistema posicional retrasado, priorizando el despliegue físico para contener los avances del equipo asiático.

Por su parte, los jugadores de Arabia Saudita recurrieron a las infracciones frecuentes para cortar el avance del juego, lo que llevó a que el marcador se mantuviera 0-0 al término del primer tiempo.

En la etapa complementaria, la dinámica en el terreno de juego no presentó variaciones significativas en la distribución de la posesión de la pelota.

El seleccionado africano sostuvo su rendimiento defensivo apoyado en las intervenciones de su guardameta, conocido deportivamente como Vozinha. Sin embargo, el orden en la línea de contención no se tradujo en jugadas de ataque combinadas que generaran peligro real en la portería contraria, sellando el empate definitivo sin anotaciones.

Desenlace del grupo y llave contra Argentina

El resultado final de 0-0 otorgó a Cabo Verde el punto necesario para llegar a tres unidades en la tabla de posiciones del grupo. Paralelamente, la selección de España derrotó a la escuadra de Uruguay por la mínima diferencia, un marcador que alteró las posiciones definitivas de la zona.

Con este desenlace, el conjunto sudamericano quedó ubicado en la tercera casilla con dos puntos, decretando su eliminación inmediata de la cita mundialista de la Fifa.

Al consolidar la segunda posición de su cuadrangular, la delegación de Cabo Verde obtuvo su cupo oficial para la ronda de dieciseisavos de final, donde se enfrentará al seleccionado de Argentina.

El cuadro sudamericano llega a este compromiso tras asegurar el primer lugar de su respectiva zona en el campeonato. La comisión organizadora del torneo confirmará en las próximas horas la sede, el horario y los jueces designados para este partido correspondiente a las llaves de eliminación directa.