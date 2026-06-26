Noruega y Francia definieron al líder del grupo I: tabla de posiciones final en el Mundial 2026

Este viernes, 26 de junio, quedaron definidos los clasificados y eliminados del grupo I en el Mundial 2026. Fueron dos partidos en simultáneo que arrancaron a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y los resultados fueron:

Noruega 1 - 4 Francia

Senegal 5 - 0 Irak

Con esto salió Virgil Van Dijk cuando le preguntaron por Luis Díaz en pleno Mundial 2026

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Noruega y Francia ya estaban clasificadas a la ronda de 16avos de final. Solo faltaba definir al líder del grupo I, que con la contundente victoria, fue Francia.

El duelo entre noruegos y franceses resultó siendo un verdadero partidazo, con un triplete histórico de Ousmane Dembélé (7′, 20′, 32′) y otro tanto de Désiré Doué (90+3′). Para los vikingos descontó Thelo Aasgaard (21′).

DOUÉ SENTENCIÓ EL TRIUNFO DE FRANCIA



El galo cabeceó en el punto penal y marcó el 4-1 ante Noruega en un verdadero festival de goles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kiWxYDJtSC — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Ya en el partido de Senegal, acabó siendo una verdadera goleada de los africanos sobre Irak. El cuadro senegalés había dejado varias dudas en sus dos primeros partidos del grupo I, con dos derrotas, pero se recompusieron y este viernes dejaron una brillante actuación.

Para la manita de Senegal, los anotadores fueron Habib Diarra (4′), Ismaïla Sarr (56′), Pape Gueye (59′, 71′) e Iliman Ndiaye (82′).

¡SENEGAL NO PARA DE HACER GOLAZOS! Esta vez, Iliman Ndiaye (el del Everton) y un zapatazo sensacional para sellar el 5-0 frente a Irak.



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Tabla de posiciones final del grupo I: dos clasificados y uno en veremos

Francia acabó líder del grupo I con nueve puntos de nueve posibles, seguida de Noruega, que alcanzó el margen de los seis puntos. Estos dos países están directamente clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La gran incógnita es el tercero del grupo, Senegal, que tiene 3 puntos y +2 en la diferencia de gol. En su web oficial, Fifa aún no da como clasificados a los africanos, pues hay otros mejores terceros que alcanzaron los cuatro puntos, por lo que avanzar con tres dependería de la diferencia de gol.

Así las cosas, la clasificación o eliminación de Senegal se conocerá una vez se disputen los otros partidos que involucran a las selecciones que también pelean por un lugar entre las mejores terceras.

La selección eliminada del grupo I es Irak, que terminó con cero puntos, una diferencia de gol de -11, 12 goles en contra y uno a favor.