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Noruega y Francia definieron al líder del grupo I: tabla de posiciones final en el Mundial 2026

Avanza el Mundial 2026 y por la zona I ya se conocen a los dos clasificados fijos, mientras que hay uno que queda en suspenso.

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Redacción Deportes
26 de junio de 2026 a las 4:08 p. m.
Imagen del juego entre Francia y Noruega, por la tercera fecha del grupo I en el Mundial 2026.
Imagen del juego entre Francia y Noruega, por la tercera fecha del grupo I en el Mundial 2026. Foto: AP

Este viernes, 26 de junio, quedaron definidos los clasificados y eliminados del grupo I en el Mundial 2026. Fueron dos partidos en simultáneo que arrancaron a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y los resultados fueron:

  • Noruega 1 - 4 Francia
  • Senegal 5 - 0 Irak
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Noruega y Francia ya estaban clasificadas a la ronda de 16avos de final. Solo faltaba definir al líder del grupo I, que con la contundente victoria, fue Francia.

El duelo entre noruegos y franceses resultó siendo un verdadero partidazo, con un triplete histórico de Ousmane Dembélé (7′, 20′, 32′) y otro tanto de Désiré Doué (90+3′). Para los vikingos descontó Thelo Aasgaard (21′).

Ya en el partido de Senegal, acabó siendo una verdadera goleada de los africanos sobre Irak. El cuadro senegalés había dejado varias dudas en sus dos primeros partidos del grupo I, con dos derrotas, pero se recompusieron y este viernes dejaron una brillante actuación.

Para la manita de Senegal, los anotadores fueron Habib Diarra (4′), Ismaïla Sarr (56′), Pape Gueye (59′, 71′) e Iliman Ndiaye (82′).

Tabla de posiciones final del grupo I: dos clasificados y uno en veremos

Francia acabó líder del grupo I con nueve puntos de nueve posibles, seguida de Noruega, que alcanzó el margen de los seis puntos. Estos dos países están directamente clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La gran incógnita es el tercero del grupo, Senegal, que tiene 3 puntos y +2 en la diferencia de gol. En su web oficial, Fifa aún no da como clasificados a los africanos, pues hay otros mejores terceros que alcanzaron los cuatro puntos, por lo que avanzar con tres dependería de la diferencia de gol.

Así las cosas, la clasificación o eliminación de Senegal se conocerá una vez se disputen los otros partidos que involucran a las selecciones que también pelean por un lugar entre las mejores terceras.

La selección eliminada del grupo I es Irak, que terminó con cero puntos, una diferencia de gol de -11, 12 goles en contra y uno a favor.