Con esto salió Virgil Van Dijk cuando le preguntaron por Luis Díaz en pleno Mundial 2026

Luis Díaz ha dejado una huella imborrable en Europa. Hoy día sigue escribiendo su historia, pero lo hecho en sus anteriores clubes es motivo de reconocimiento para excompañeros que tuvo en Liverpool, por ejemplo.

Más de una vez se le ha escuchado hablar bien a Virgil Van Dijk de Lucho. En medio del Mundial 2026 que se desarrolla, no fue la excepción tras haber acabado un partido con su seleccionado de Países Bajos.

Quien permanece en los Reds y es capitán de dicha escuadra, fue preguntado en las últimas horas por el colombiano, al que describió como: “Increíble. Es un jugador y ser humano maravilloso. Tenemos muy buenos recuerdos y le deseo lo mejor”.

Los micrófonos del Gol Caracol fueron los que lograron captar esta declaración, y no solo esa, también la de otro como Cody Gakpo, con quien también compartió el guajiro en su estancia en Inglaterra.

Este fue más breve en su concepto, pero dejó ver que en Liverpool al cafetero se le echa de menos y se le aprecia: “‘Lucho’ es mi amigo, un gran jugador y lo extraño”.

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Sufrieron sin Díaz

Para Liverpool no fue una temporada sencilla la que acabó de culminar. A pesar de que gastaron grandes cantidades de dinero para ser quienes dominaran en Inglaterra y Europa en general, los resultados no terminaron por dárseles.

Arne Slot, que fue el técnico que encargaron y que pidió esas contrataciones multimillonarias, acabó siendo despedido al final del año por no alcanzar los objetivos. A lo largo de la temporada siempre tuvo la sombra de dejar ir a Luis Díaz, quien siguió rompiéndola, pero vestido ahora con los colores del Bayern Múnich de Alemania.

Luis Díaz y Arne Slot. El colombiano gozó, mientras el DT sufrió la temporada. Foto: Getty Images // Liverpool FC

El colombiano se adhirió de manera ideal al tridente ofensivo compuesto por Harry Kane y Michael Olise. Con estos pudieron alzar los títulos de Bundesliga y Copa de Alemania. Al principio del año también se hicieron a la Supercopa.

A título personal, Lucho logró mejorar su desempeño frente al arco rival; también aportó mucho más en términos de asistencias. En total fueron 26 anotaciones y 19 asistencias.

El mejor gol del año, por Luis Díaz

Las buenas noticias no dejan de llegar para Luis Díaz. El colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol internacional gracias a su destacado rendimiento con Bayern Múnich, nivel que también ha trasladado a la Selección Colombia.

En el Mundial 2026, el guajiro continúa siendo una de las principales cartas ofensivas de la Tricolor. Aunque no logró marcar en el más reciente compromiso frente a RD Congo, fue un jugador constante, participativo y nunca dejó de buscar el gol.

Luis Díaz, de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Ahora, Díaz se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos del torneo: el duelo ante la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo. Será una prueba de máxima exigencia, en la que se espera que el atacante vuelva a demostrar toda su calidad.

Antes de ese trascendental encuentro correspondiente a la tercera fecha del Mundial, el colombiano recibió una noticia muy esperada desde Bayern Múnich. La afición y el club eligieron su espectacular anotación frente a Unión Berlín como el mejor gol de la temporada.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

Aquel tanto, recordado por la dificultad de la maniobra y la brillante definición, fue reconocido como la mejor anotación del año del conjunto bávaro, un nuevo reconocimiento que confirma el gran momento que atraviesa Luis Díaz.