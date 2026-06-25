La ansiada notificación para Luis Díaz desde Bayern Múnich que llegó en pleno Mundial: “perfección”

No existen las críticas para la carrera de Luis Díaz, solo reconocimientos y buenas noticias para el guajiro que brilló en la temporada pasada con Bayern Múnich y lo trasladó a la Selección Colombia.

En el Mundial 2026 ya está poniendo lo mejor de sí al servicio tricolor. Durante el último partido frente a RD Congo no logró marcar, pero jamás dejó de intentarlo.

Luis Díaz, de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Su próximo reto será la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. En dicho escenario, uno de los más exigentes que haya podido vivir, se espera que salga a relucir su talento al servicio de la Tricolor.

Justo antes de ese crucial partido por la fecha 3 del Mundial, el colombiano supo de una notificación desde Bayern Múnich que era esperada. La afición y su club eligieron su ‘obra de arte’ ante Unión Berlín como el mejor gol del año.

Sí, aquella anotación que parecía imposible por la complejidad de la maniobra acabó por ser escogida en Múnich como la mejor del elenco bávaro.

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El mejor del año

Tanto en sus medios oficiales como en la página web, el Bayern Múnich se pronunció por esto: “Fue un gol que reflejó a la perfección la mentalidad de Luis Díaz y su prodigiosa técnica futbolística”.

“Tras un pase ligeramente desviado de Josip Stanišić, el colombiano se hizo con el balón con una entrada deslizante justo antes de que saliera del campo. Con un movimiento magistral, dejó atrás al defensa del Union Berlin, Janik Haberer, y disparó desde la línea de fondo, batiendo al portero del Berlin, Frederik Rönnow, y enviando el balón al fondo de la red. Este increíble gol, fruto de una alegría desbordante, no solo desató la euforia de su compañero Stanišić durante la celebración, sino que también hizo vibrar de júbilo a la afición del Bayern de Múnich”, describieron de la maniobra exquisita.

Tras las votaciones hechas entre la afición, dieron a conocer el resultado que dejó en el primer lugar al guajiro.

“Los aficionados del equipo campeón eligieron el gol marcado por el atacante que puso el 1-1 en el partido de la Bundesliga a domicilio entre el FC Bayern y el 1. FC Union Berlin (2-2) el pasado noviembre como su gol de la temporada 2025/26″, sentenciaron.

También reseñaron unas palabras de Lucho en otra condecoración de ese mismo tanto. En dicha oportunidad, aún se sentía perplejo por lo logrado.

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“Cuando veo el gol, no puedo creer que haya marcado. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que pudiéramos marcar; fue increíble”, dijo el delantero sobre su golazo.

Fue tal el impacto de Díaz Marulanda en su primer año, que el onceno rojo ya espera con ansias que acabe su participación para que vuelva a brillar en Alemania.

Luis Díaz cerró de forma magistral su primer año con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Para Luis Díaz, fue uno de los 26 goles que marcó en su temporada de debut con el FC Bayern. Además, repartió 19 asistencias en todas las competiciones”, resaltaron de sus destacados números en Bayern Múnich.

“El colombiano demostró ser una pieza clave desde el principio en su primera temporada con el equipo bávaro, marcando el ritmo del ataque del Bayern y conquistando la liga alemana, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. ¡Ya esperamos muchos más goles y éxitos de Lucho con la camiseta del Bayern!“, desearon.