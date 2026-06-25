Thierry Henry avisó a Portugal para juego vs. Colombia del Mundial 2026: a esto le teme

Colombia tal vez no sea favorita para ganar el Mundial 2026, pero tampoco es vista como un rival menor. La Tricolor cuenta con jugadores en la élite como Luis Díaz y fue finalista en la Copa América 2024, lo cual hace que se le valore con otros ojos.

En la próxima salida del equipo de Néstor Lorenzo, el cuadro nacional se va a retar ante Portugal. A los lusos sí los ven como candidatos para ganar el torneo en Norteamérica, gracias a su plantel plagado de estrellas.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo se verán en el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo viene de imponer un nuevo récord, anotar dos goles contra Uzbekistán y elevar su confianza, justo antes de verse cara a cara con Colombia.

El reto para el equipo cafetero es mayúsculo; sin embargo, opiniones en los días previos al partido dan cuenta de que se cree que Portugal no lo tendrá sencillo ante Colombia.

Henry teme por virtud Colombia

Una voz autorizada para hablar de fútbol es Thierry Henry. Tras su salida de la práctica profesional del fútbol, el francés se ha integrado a los medios de comunicación, donde da sus conceptos.

Recientemente, en los micrófonos de FOX mencionó a la Tricolor. Al referirse a su juego, alertó a los lusos para que tuviesen en cuenta aspectos que podrían beneficiar ampliamente a Colombia en el mano a mano del próximo 27 de junio.

Thierry Henry, exjugador de la selección de Francia, fue campeón en 1998. Foto: Getty Images

De entrada, Henry cuestionó que Portugal gane por tan amplio margen como ya lo hizo en la fecha 2: “¿Podrán hacer lo mismo con Colombia? (comparando lo que hicieron ante Uzbekistán)”.

Justo después de eso, precisó sobre un aspecto que marcaría la diferencia a favor de los colombianos: “Será más difícil, pero se abrirán y jugarán. Serán un rival complicado; hay que lidiar con los contraataques colombianos”.

Simulador se anticipó y dio el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026 con un 48%

Notificación de Cristiano Ronaldo que sacude a Colombia: resuena en el Mundial 2026 con 11 millones de vistas

Cristiano Ronaldo, clave para Portugal

Henry fue un atacante de época. Jugó en el Arsenal y el Barcelona; también en la selección de Francia, con la que logró ser campeón mundial en 1998.

Su experiencia le da para entender a la perfección cómo se juega el fútbol. Con dicho conocimiento, le sugirió a Portugal que, para el partido con Colombia, dé más protagonismo a Cristiano Ronaldo, quien, a los 40 años, sigue siendo una fiera en las áreas contrarias.

Cristiano Ronaldo se destaca como goleador de la selección de Portugal. Foto: Odyssey Images via AFP

“Hay que alimentar al ‘grandulón’. Hablé de desmarques, de atacar el primer palo, que él hizo y marcó. Si alimentas a este hombre y haces esos desmarques, sí, marca”, vaticinó.

Sobre una acción del partido pasado, le resaltó a CR7: “Me encantó lo que hizo en el tiro libre, sorprendió a todos. Es un jugador de equipo; así es como se lidera un equipo”.

El primer gran reto

Juan Fernando Quintero fue de los primeros jugadores de Colombia en hablar sobre el siguiente rival: “Acá nadie se puede relajar y ahora enfrentaremos a una gran selección”, expresó al término del partido del pasado martes.

“Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene: enfrentarnos a una selección histórica como Portugal”, reconoció sobre la importancia que tendrá la fecha final de la fase de grupos.