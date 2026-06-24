Notificación de Cristiano Ronaldo que sacude a Colombia: resuena en el Mundial 2026 con 11 millones de vistas

De la mano de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal venció 5-0 a Uzbekistán y ahora lucha por pasar a 16avos del Mundial 2026 como primera del Grupo K, en un duelo que consagró al astro portugués CR7 como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

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Los goles portugueses llegaron con Cristiano Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos de la primera parte. Una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17′), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87′) y un autogol del portero Abduvohid Nematov (60′) completaron la faena.

Los jugadores de Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha se adueñaron de las posesiones y controlaron el ritmo del partido y la tenencia ofensiva. Esta vez, la sincronización con CR7, a diferencia de en su debut con RD Congo, funcionó como obra de teatro.

Por su parte, Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro y por primera vez en un Mundial de fútbol, tuvo algunos chispazos, lo intentó con un gol anulado y, aunque siempre quiso atacar, Portugal pudo detener esas escaramuzas con eficacia.

A segunda hora, Colombia salió al ruedo con unas ganas de devorarse al rival y responderle a la agresividad de Cristiano Ronaldo y Portugal. Casi que no llega el gol, pero Daniel Muñoz, ya entrando a los minutos finales del segundo tiempo, remató como un “león hambriento” para el 1-0 final y la clasificación colombiana a 16avos.

Cristiano Ronaldo mira a los ojos a Colombia

Tras batir a sus contendientes en el grupo K, todo está listo para lo que se prevé será un partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami. Los ojos y las marcas estarán puestos en Cristiano Ronaldo y lo que pueda hacer en pro de su selección y el primer puesto, que es una obligación.

Cristiano Ronaldo supera otro récord en la historia del fútbol. Foto: FIFA

En la red social X, CR7 se pronunció y dejó una publicación que supera los 11 millones de vistas. La palabra “Unidos” fue escrita y aparece el astro portugués abrazado con sus compañeros de equipo, en un símbolo de unión en Portugal, alejando las críticas de las que ha sido víctima, pues muchos consideran que Cristiano puede ser un elemento de división en medio de tanto talento.

Posteo de Cristiano Ronaldo Foto: Pantallazo X

La Selección Colombia mira con expectativa estas cosas que pasan alrededor de Cristiano Ronaldo y analiza cómo poder frenar sus capacidades y a sus compañeros, que querrán aportar asistencias para que siga creciendo en la tabla de goleadores.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Portugal?