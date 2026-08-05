Georgina Rodríguez se defiende de la lluvia de críticas sobre su cuerpo: “¿Seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”

Las vacaciones de verano de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Mallorca volvieron a robarse la atención de la prensa internacional, primero por los rumores de una posible boda (que no se dio) y luego, por una serie de imágenes compartidas durante sus días de descanso, las cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Pero no fue por la belleza de las tierras ibéricas o por la presencia del astro portugués, sino por los comentarios sobre la apariencia física de la empresaria e influencer argentina.

Lejos de ignorar la polémica, Georgina decidió responder públicamente con un extenso mensaje en Instagram, en el que defendió la aceptación corporal y aseguró que “el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

La publicación llegó días después de la difusión de imágenes tomadas durante sus vacaciones familiares y rápidamente recibió cientos de miles de reacciones y mensajes de apoyo.

En su publicación, la modelo comenzó reconociendo que su cuerpo seguirá cambiando con el paso del tiempo. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió.

Después explicó que uno de sus principales objetivos como madre de seis hijos, tres de ellos niñas, es enseñarles que el valor de una persona no depende de su apariencia física ni de la validación de quienes opinan desde el anonimato en internet.

Cristiano Ronaldo siempre ha manifestado su apoyo hacia Georgina Rodríguez, tanto a nivel personal como profesional. Foto: Getty Images

Georgina también reveló que las críticas llegaron a preocuparla debido a que buena parte de su carrera profesional está ligada a su imagen. En ese contexto compartió una conversación que sostuvo con Cristiano Ronaldo. Según contó, le dijo al futbolista: “Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen”.

La respuesta del delantero portugués fue contundente: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”. Georgina añadió que esa conversación le recordó “lo que de verdad importa”.

La empresaria también cuestionó los estándares de belleza que, a su juicio, siguen dominando la conversación pública. “Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. ¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?”, escribió.

Otro de los aspectos que quiso aclarar fue su relación con el ejercicio físico. Georgina explicó que entrena por bienestar personal y no como una búsqueda constante de adelgazar: “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí”.

El mensaje concluyó con una reivindicación del amor propio y de la aceptación de los cambios físicos. “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones”, expresó. Finalmente, aseguró que para ella el verdadero éxito no consiste en cumplir un ideal físico, sino en vivir en paz, disfrutar de su familia, cuidar su salud y seguir aprendiendo.

La publicación recibió el respaldo de millones de seguidores y de distintas figuras públicas. Entre ellas estuvo Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien reaccionó al mensaje con emojis de aplausos como muestra de apoyo. La reflexión de Georgina también generó una amplia conversación sobre la presión estética en redes sociales y el impacto que tienen los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, incluso cuando se trata de figuras acostumbradas a la exposición pública.