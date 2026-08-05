María Elena Villamil presenta su colección Trazos, una oda a la manualidad y el estilo atemporal

En Medellín, justo cuando la ciudad concentra toda la atención de la industria latinoamericana de la moda, María Elena Villamil encontró en Makeno el escenario perfecto para acercar su universo creativo a compradores especializados. En el marco de Colombiamoda, el pasado 29 de julio, Villamil inauguró oficialmente su pop up dentro de la plataforma multimarca, que este año tiene como protagonista a Trazos, su colección lanzada originalmente en marzo de 2026.

La propuesta permanecerá disponible hasta el 15 de agosto con cerca de 87 referencias de la diseñadora, que alcanzan cerca de 130 combinaciones de color, distribuidas entre vestidos, pantalones, prendas de la línea casual y propuestas de vacation wear.

El espacio está concebido principalmente para compradores, decisión que responde al interés de fortalecer las relaciones comerciales con clientes nacionales e internacionales que llegan a Medellín durante la feria, especialmente de mercados como Panamá y otros países de Centroamérica.

Para la colección que ocupa el pop up, Villamil tomó como punto de partida el trabajo del artista francés Yves Klein y, en particular, su emblemático azul y las antropometrías que desarrolló a partir de las huellas del cuerpo humano sobre el lienzo. Esa aproximación artística fue reinterpretada por la diseñadora hasta convertirse en el hilo conductor de los estampados que distinguen la colección. “Nos inspiramos en ese azul infinito, su azul Klein, que transmite paz, calma y una energía muy especial”, puntualizó la diseñadora.

Trazos, una colección que trasciende

Su proceso creativo comienza mucho antes de que la tela llegue al taller. Los estampados de Trazos son elaborados manualmente sobre grandes formatos de papel mediante técnicas de acuarela y óleo. Posteriormente son digitalizados para convertirse en textiles, un procedimiento que, según la diseñadora, mantiene intacto el carácter artístico que define a la marca desde sus inicios.

Diseños de María Elena Villamil. Foto: Cesar Mutis

Pero la elaboración de los estampados es apenas una parte del trabajo. La construcción de las prendas continúa con procesos manuales que incluyen el desarrollo de moldes en papel, el armado pieza por pieza y una revisión detallada de cada volumen antes de ser trasladado a las telas. Ese ritmo pausado de producción es, para la creadora, una forma de preservar el conocimiento artesanal que ha construido la identidad de su casa de moda.

“Dentro de nuestro trabajo tenemos un proceso muy de autor, muy curado, respetando mucho el oficio, los saberes y las maestrías ancestrales. Seguimos teniendo una mano de obra muy artesanal. Todos nuestros moldes se hacen en papel de manera manual y yo me encargo, junto con los patronistas, de revisar cada molde y volumen. Me siento muy feliz y muy honrada de tener un equipo especialísimo, porque sin ellos sería imposible”, contó Villamil.

Lujo latinoamericano

Conformado por alrededor de 60 personas entre las áreas de producción, administración, creatividad y comercial, su equipo es uno de los pilares sobre los que Villamil ha construido una marca que privilegia el oficio por encima de la producción acelerada.

Esa filosofía también atraviesa la propuesta estética de Trazos, una colección que busca ofrecer prendas pensadas para trascender el paso de las temporadas y acompañar a quien las viste durante años, más allá de los ciclos de las tendencias. Villamil insiste en crear prendas capaces de mantenerse vigentes con el paso del tiempo, por lo que su mirada está puesta en piezas que acompañen a la mujer durante años, conservando tanto su valor estético como emocional.

“La feminidad es uno de los factores principales al diseñar, pero yo definitivamente no me rijo por tendencias. Me rijo por mi intuición, por la sensibilidad artística que tenga en el momento. Siento que la moda pasa, las tendencias pasan, pero lo que uno le pone desde su visión y su esencia es lo que realmente permanece”, sostuvo Villamil.

María Elena Villamil, diseñadora colombiana. Foto: Cesar Mutis

Por eso, añadió, sus prendas privilegian la construcción de los volúmenes, la comodidad y la permanencia antes que el impacto efímero de una tendencia. “Son diseños que permiten que la mujer se sienta cómoda y segura. Estoy convencida de que esa sensación termina proyectándose hacia el exterior”, apuntó.

Villamil, además, sostiene que el verdadero valor de una prenda no está determinado únicamente por su precio, sino por el conocimiento, el tiempo y las manos que intervienen en cada etapa del proceso creativo.

“Diseñar piezas que permanezcan en el tiempo también hace parte de nuestro ADN. Que en cinco años tú puedas volver a ponerte ese vestido y decir: ‘Voy divina’. Ese es el gran privilegio de hacer una compra consciente. Eso hace parte del lujo. El lujo no necesariamente se representa en términos de dinero. Creo que el lujo latinoamericano siempre ha existido, solamente que ahora realmente se está valorando y poniéndole nombre”, comentó.

Nuevo lanzamiento

El pop up de Makeno también servirá como plataforma para uno de los lanzamientos más esperados de la marca. El próximo 3 de agosto llegará una cápsula de denim que se integrará al universo creativo de Trazos y que marcará el regreso de una categoría que Villamil desarrolló durante varios años.“Seguía siendo una de las más solicitadas por quienes conocen mi trabajo”, declaró.

En Makeno, Villamil convocó a un petit comité para compartir el lanzamiento y hablar sobre moda. Foto: Cesar Mutis

Lejos de plantear una línea independiente, la cápsula mantiene el mismo hilo conductor de la colección principal. La propuesta recupera algunos de los diseños más representativos de la firma y los traslada al lenguaje del denim, respetando la identidad visual y conceptual que define a Trazos.

“Yo trabajé denim durante muchísimos años y fue muy representativo para la marca. En algún momento me olvidé un poco del tema, pero las clientas seguían preguntando por él. Les dije a todos mis chicos: ‘Enfoquemos una cápsula de denim, pero que sea el denim de María Elena Villamil’. Quedé muy contenta porque tiene todo nuestro ADN. Tenemos piezas muy bestsellers. Aun así, sigue estando dentro de Trazos”, precisó.

El lanzamiento se realizará inicialmente a través de redes sociales y las prendas llegarán a tiendas durante la primera semana de agosto, ampliando la propuesta que actualmente puede conocerse en el espacio temporal instalado en Medellín.

*Contenido elaborado con el apoyo de María Elena Villamil.