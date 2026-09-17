La hija de Lady Gaga ya tiene tres meses: se conocen detalles de su nacimiento

Lady Gaga está viviendo, a sus 40 años, uno de sus deseos más grandes: ser madre. Aunque la cantante y Michael Polansky han mantenido su vida familiar lejos de los reflectores, TMZ reveló detalles del nacimiento de su primer hijo.

Según el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, es una niña que nació el 9 de junio de 2026, a las 11:19 de la noche, en el Cedars-Sinai Medical Center, uno de los centros médicos más reconocidos de Los Ángeles.

El documento también permitió conocer que se llama Rose Bean Polansky. El nacimiento fue atendido por el doctor Robert Katz, obstetra y ginecólogo conocido por trabajar con celebridades. TMZ señala que el mismo médico ayudó a recibir a Sienna, hija de la cantante Ciara y el jugador de la NFL Russell Wilson.

El significado del nombre Rose Bean

El nombre elegido para la niña también abrió una pequeña ventana al universo personal de Gaga. A pesar de que no está confirmado oficialmente de dónde surgió el nombre completo, se han planteado dos posibles conexiones.

La primera está relacionada con “La Vie En Rose”, canción que Gaga interpretó en A Star Is Born, la película de 2018 en la que protagonizó a Ally junto a Bradley Cooper. La artista incluso lleva una gran rosa tatuada en la espalda como recuerdo de aquella interpretación.

El segundo nombre, Bean, podría estar relacionado con el cantante y activista Carl Bean. TMZ recuerda que su versión de la canción I Was Born This Way sirvió como inspiración para el tema de Gaga del mismo nombre, lanzado en 2011.

¿Campanas de boda?

La llegada de Rose también despejó otra historia que había circulado alrededor de la pareja. Varios medios estadounidenses y múltiples cuentas de redes sociales plantearon la posibilidad de que la pareja haya contraído matrimonio en una ceremonia privada e incluso que cambiaron de residencia al norte del estado de California. TMZ desmintió ambas versiones.La pareja se comprometió en 2024, aunque mantuvo la noticia en privado durante varios meses. Gaga hizo público el compromiso durante los Juegos Olímpicos de París, cuando presentó a Polansky ante el entonces primer ministro francés, Gabriel Attal, como su prometido. En marzo de 2026 la cantante dijo que ambos tenían previsto casarse “pronto”, pero no reveló una fecha.