Jorge Paz convocó a empresarios y personalidades del país para presentar su nueva apuesta inmobiliaria en Miami

El empresario Jorge Paz convocó a un grupo de empresarios y personalidades a un cóctel en el restaurante Aalto, en Bogotá, para presentar Domus Flats Brickell City Centre, un proyecto inmobiliario en Miami que propone apartamentos destinados a alquileres de corta estancia. El encuentro combinó la conversación entre invitados con una experiencia tecnológica que les permitió explorar el desarrollo mediante gafas de realidad virtual.

Entre los asistentes estuvieron María Mónica Urbina, exreina de belleza; Arturo Cabra, diseñador de interiores; Milena García; el torero Gitanillo de América, y el corredor de seguros Enrique Acevedo Schwabe. La velada fue organizada por Paz, quien ha desarrollado su trayectoria empresarial en el mercado inmobiliario comercial.

Paz es fundador y presidente de Frank Louis Cooper, firma especializada en la comercialización de activos inmobiliarios. Comenzó su carrera en el sector cuando tenía 20 años, mientras trabajaba en Madrid, España, y posteriormente regresó a Colombia para desarrollar su propia empresa, con la que para 2023 había comercializado activos por cerca de 1.000 millones de dólares.

La reunión también contó con la presencia de figuras con trayectorias en distintos ámbitos. Entre ellos, María Mónica Urbina, quien representó a La Guajira en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo la corona de Señorita Colombia en 1985, un resultado histórico para el departamento, que consiguió el título por primera vez. Posteriormente representó al país en Miss Universo 1986 donde fue distinguida como segunda finalista.

También asistió Arturo Cabra, un interiorista barranquillero con más de 35 años de experiencia en diseño y decoración. Fundador de Unique Decoraciones, ha desarrollado proyectos residenciales, comerciales y hoteleros con una propuesta que busca equilibrar estética, funcionalidad y sostenibilidad. Su trabajo también se ha relacionado con espacios gastronómicos, entre ellos restaurantes cuya ambientación incorpora referencias visuales al Caribe colombiano.

María Mónica Urbina y Arturo Cabra. Foto: Cortesía Jorge Paz

También asisitió el Gitanillo de América, nombre artístico del torero colombiano Over Gelain Fresneda Félix, acompañado de su esposa, Ivette Uhia. Nacido en Bogotá y criado desde niño en Cúcuta, inició su trayectoria taurina en España, recibió la alternativa como matador en Bogotá en 1985 y se retiró de los grandes escenarios en el año 2008. Dentro de su registro tiene más de 1.300 corridas y es considerado uno de los mejores de la región.

Gitanillo de América e Ivette Uhia. Foto: Cortesía Jorge Paz

Otro invitado especial fue Enrique Acevedo Schwabe, corredor de seguros con experiencia en el mercado colombiano y vinculado a Correcol, firma especializada en intermediación y asesoría en gestión de riesgos. En la foto está junto a la empresaria Marianela Manrique y la experta en gestión de flotas de aviación, Tatiana Saede.

Enrique Schwabe, Maríanela Manrique, Tatiana Seade. Foto: Cortesía Jorge Paz

La propuesta inmobiliaria en Miami

El proyecto presentado, Domus Flats Brickell City Centre, está enfocado en apartamentos para arrendamientos de corta duración, un modelo dirigido a quienes buscan invertir en el mercado inmobiliario de Miami y participar en el segmento de alojamiento temporal.

La propuesta fue compartida con los invitados mediante una experiencia inmersiva con gafas con tecnología VR, una herramienta que les permitió conocer el desarrollo de una manera mucho más cercana a lo que se espera encontrar en la edificación cuando sea entregada que lo que se puede ver en una presentación tradicional.

Entre los beneficios anunciados para propietarios y arrendatarios se encuentran el acceso a un club de playa exclusivo en South Beach y descuentos en restaurantes de la ciudad. Estos servicios hacen parte de la oferta asociada al proyecto, que busca vincular la propiedad inmobiliaria con experiencias de entretenimiento y gastronomía en Miami.