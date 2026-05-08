Cartagena no pasa de moda: así se transforma la zona de Bocagrande con innovadores proyectos de rascacielos

En la concurrida zona de Bocagrande, en Cartagena, se levanta una edificación de 188 metros y 53 pisos frente al mar Caribe. Invictvs es el nombre de este rascacielos negro del Grupo Empresarial Urbacolombia.

Inició obras en febrero de este año y combina una arquitectura minimalista con todas las comodidades: piscina, pool bar, jacuzzi, coworking, gimnasio, restaurante y rooftop. Vistas espectaculares al mar Caribe, a la bahía y al Centro Histórico de Cartagena.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención del mercado no es solo su arquitectura icónica, sino el modelo de negocio diseñado para rentas cortas. “No vendemos solo apartamentos, vendemos una experiencia premium de lujo accesible y una máquina de generar ingresos para el inversionista”, afirma Luis Henry Mendoza, representante legal del Grupo Empresarial Urbacolombia.

La preventa ha sido un éxito. Los compradores que han apostado por Invictvs responden a un perfil mixto: inversionistas colombianos y extranjeros, que ven en la capital de Bolívar un destino turístico consolidado con fundamentos sólidos. Lo que valoran, según la organización, va más allá de la ubicación: es la transparencia en la gestión, la calidad constructiva y el hecho de que cada detalle del proyecto esté bien diseñado y sea funcional.

Además de Invictvs, Urbacolombia tiene en construcción otros dos proyectos: Amalfi Tower, también frente al mar en Bocagrande, con el pilotaje terminado y la superestructura visible desde la calle. Aún quedan oportunidades de apartamentos dúplex en este rascacielos con arquitectura marina.

Proyecto Invictvs. Foto: Suministrada Urbacolombia - API

Suncity, que está próximo a iniciar escrituración, es el proyecto más avanzado de la constructora. Ubicado en el barrio de Torices, entre el aeropuerto y el Centro Histórico, se vendió en tiempo récord gracias a una propuesta de urban lofts modernos y a un fideicomiso administrado por BBVA, que generó confianza entre los compradores.

Pero, más allá de los números, les mostró a los desarrolladores que “cumplir con los tiempos de entrega genera credibilidad que se traduce en mejores ventas en los siguientes proyectos”, explicó Mendoza. Ejecutar tres obras de alto nivel al mismo tiempo en una ciudad tan exigente como Cartagena habla de una capacidad técnica, financiera y operativa que la firma atribuye a más de 30 años de experiencia internacional y al uso de metodología BIM en su departamento de proyectos.

Proyecto Amalfi Tower. Foto: Suministrada Urbacolombia - API

Hoy en día, en Bocagrande, un apartamento con vista directa al mar escasea, y el interés de inversionistas colombianos y extranjeros sigue creciendo. Para los próximos años, la empresa ve una ciudad de Cartagena que seguirá expandiéndose en dos direcciones: ambicioso desarrollo urbano y de obra pública, y proyectos inmobiliarios con arquitectura diferenciadora, elevando el estándar de la ciudad y proyectándola hacia una dinámica de “superciudad”.

Entendiendo esta realidad, Urbacolombia ya tiene su próximo movimiento: en los próximos meses lanzará otro proyecto en Bocagrande, diseñado para rentas cortas, con una arquitectura responsable que, según anticipan, volverá a destacar en la zona. Cartagena, concluyen desde la compañía, “no es una tendencia pasajera”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Urbacolombia