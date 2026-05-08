Proyectos de alto impacto: los innovadores desarrollos urbanísticos en Antioquia y República Dominicana

Después de construir más de 40.000 viviendas y 36 años de historia en Colombia, Arquitectura y Concreto decidió ampliar sus horizontes con el proyecto Traventto en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Este paso representa un gran desafío empresarial y también una oportunidad enorme para crecer, aprender y seguir demostrando quiénes son.

Liliana Hurtado, gerente de la compañía en el país cari beño, señaló que se trata “del primer desarrollo internacional de Arquitectura y Concreto. En República Dominicana encontramos una economía en crecimiento, con estabilidad financiera y fiscal, y similitudes culturales con nuestro país, que nos dio la tranquilidad de entrar a un mercado seguro para invertir por fuera de Colombia”.

República Dominicana es reconocida mundialmente por el turismo, y su capital, la ciudad de Santo Domingo, es el centro de negocios financiero y empresarial del país, que representa un mercado natural para la vivienda, sobre todo en sectores residenciales como La Esperilla, en donde estará ubicado el proyecto de Arquitectura y Concreto, que tendrá 240 apartamentos en un lote de más de 8.000 metros cua drados, una dimensión poco usual en la ciudad.

Proyecto Traventto en República Dominicana. Foto: Suministrada Arquitectura y Concreto - API

Traventto representa una excelente oportunidad para los colombianos que quieran diversificar sus inversiones por fuera de Colombia. Cuenta con fidecomiso inmobiliario para la administración de los fondos, lo cual sumado al respaldo de Arquitectura y Concreto son claves para proteger la inversión inmobiliaria en el exterior.

“Las dos torres tienen vista periférica, zonas comunes, balcones con vista al mar o a la ciudad, otro de los valores di ferenciadores del proyecto. Además, Traventto fue concebi do como un club living con 16 zonas comunes como cancha recreativa, cancha de pickleball, piscinas, coworking, entre otras; pensamos en espacios donde las familias puedan en contrarlo todo”, afirmó Hurtado. La proyección es finalizar la primera torre durante el primer semestre de 2029.

Una nueva visión

Pero la apuesta de Arquitectura y Concreto no solo será crecer fuera de Colombia. La compañía busca fortalecer su presencia en distintas regiones del país. Su portafolio de proyectos ha evo lucionado para adaptarse a las necesidades y expectativas de los compradores, cada vez más exigentes.

De esta visión surge Vive Living, a pasos de Medellín, ubica do sobre el corredor de Las Vegas muy cerca al CC Viva Envigado. Este sector se consolida como un nuevo polo de desarrollo urbano, impulsado por diferentes dinámicas de crecimiento, entre ellas la construcción de Arena Primavera, uno de los escenarios más relevantes que actualmente se desarrollan en el país.

Proyecto Vive Living en Envigado. Foto: Suministrada Arquitectura y Concreto - API

Ana María Álvarez, gerente de Alberto Álvarez y comer cializador de Vive Living, aseguró que “el crecimiento de Medellín ya no es solo hacia El Poblado, el sur se está con solidando como una nueva centralidad urbana”. Y agregó que “la ciudad se consolida como uno de los principales destinos urbanos de América Latina, debido a que ya no solo compite en turismo tradicional, sino en la atracción de nómadas digitales, turismo médico y eventos y entretenimiento”.

Ana María resaltó, además, que el turismo en la región ha impulsado el auge de las rentas cortas y nuevos formatos en la capital antioqueña. Por eso incluyeron en su portafolio al ternativas como suites adecuadas para este tipo de estadías, que ofrecen una experiencia diferente para los huéspedes, tanto locales como extranjeros.

“El mercado ya no está pi diendo habitaciones, sino espacios habitables y experiencias diferentes”, por esta razón, la apuesta tiene un enfoque inte gral con espacios a la medida como zonas de coworking, gimnasio, lobby principal, entre otras”, explicó Álvarez.

*Contenido elaborado con el apoyo de Arquitectura y Concreto