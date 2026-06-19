Llega a Bogotá un laboratorio interactivo de textiles de última generación

Hoy, la tecnología de las prendas se convierte en una necesidad funcional para quienes disfrutan, exploran y viven con los retos que traen los diferentes fenómenos climáticos. En este contexto, Topara, marca latinoamericana outdoor, abre un espacio innovador con un laboratorio interactivo para mostrar cómo funcionan las últimas tecnologías en textiles que son tendencia a nivel mundial.

Este laboratorio, que estará en el Centro Comercial Parque La Colina en Bogotá desde el 5 de junio hasta el 19 de julio, permitirá a los visitantes conocer Topara Tech y experimentar en tiempo real el desempeño de diferentes textiles que hacen parte de sus colecciones alrededor de cuatro pilares tecnológicos: protección solar, secado rápido, impermeabilidad y protección térmica.

Topara Tech hace parte de la estrategia regional de innovación y expansión de la marca: una experiencia itinerante que llegará a distintos espacios comerciales para acercar la tecnología textil al consumidor de forma tangible, bajo su campaña: ‘La naturaleza en Latinoamérica es tan diversa como impredecible, tecnologias diseñadas para nuestro territorio’.

“En Latinoamérica el clima puede cambiar en minutos, y la ropa tiene que responder a esa realidad. El consumidor outdoor, desde el aventurero trendy hasta el héroe conquistador, busca prendas resistentes que se adapten a sus necesidades de entorno y a las actividades al aire libre que realiza como hiking, trekking, trail running y demás asociadas a la montaña. Hoy, contamos con tecnologías más precisas para cumplir esas expectativas y con Topara Tech queremos acercar la innovación textil a las personas de forma diferente y tangible”, afirma Rosine Dallos, directora de Topara, sobre la iniciativa.

Rosine Dallos, CEO de Topara, en la activación de la marca en el Centro Comercial Parque La Colina Foto: Topara - A.P.I

Tendencias con tecnología

Topara Tech parte de un concepto que ha venido trabajando la marca desde sus inicios, en donde quiere entregar prendas outdoor que respondan a las condiciones reales y cambiantes de un territorio tan diverso e impredecible como lo es Latinoamérica.

Por eso Topara, que hace parte del grupo empresarial Nalsani, junto con Totto, desarrolla este espacio que va más allá de la exhibición tradicional y permitirá que los asistentes interactúen directamente a través de demostraciones técnicas y módulos experienciales que evidencian cómo funcionan las tecnologías de sus prendas.

Para Dallos: “Hay una creciente tendencia por lograr materiales cada vez más livianos, funcionales y con tecnologías para lograr soluciones integrales, mezclando, por ejemplo, secado rápido y repelencia a mosquitos, impermeabilidad y respirabilidad, atributos que hace unos años era difícil encontrar en una sola prenda para tener más confort y protección a la hora de realizar alguna actividad en la naturaleza”.

De acuerdo con la directora de Topara, la marca seguirá evolucionando hacia tecnologías cada vez más versátiles, ligeras y adaptadas a la forma en que hoy las personas viven el outdoor: integrando aventura, movilidad y uso diario. Y es esa búsqueda de nuevos diseños y tecnologías sumadas al conocimiento y la comprensión del territorio donde conviven cordilleras, selvas, desiertos, páramos, playas y volcanes, cada uno con necesidades climáticas y de uso muy distintas, lo que ha diferenciado la marca en el mercado.

“Más que crear prendas altamente técnicas para momentos específicos, la evolución apunta a un sistema de tecnologías que acompañen naturalmente la experiencia cotidiana del usuario”, concluye Dallos. Así, Topara se posiciona como una marca outdoor latinoamericana que desarrolla tecnologías textiles pensadas específicamente para las condiciones reales del territorio, integrando funcionalidad, comodidad y adaptabilidad en cada prenda.