Innovación financiera: así funciona la estrategia que amplía el acceso a los servicios bancarios en Colombia

Fortalecer la inclusión financiera y ampliar el acceso a servicios bancarios en todos los territorios del país continúa siendo una prioridad para el Banco Agrario y Servibanca. A través de su alianza, ambas entidades buscan acercar soluciones que faciliten la vida de millones de colombianos, especialmente en aquellas regiones donde la presencia del sistema financiero es limitada.

Gracias a este esfuerzo, los cerca de 2 millones de clientes del Banco Agrario ahora podrán acceder a diferentes funcionalidades tanto en las 796 oficinas de la entidad, así como en los 829 cajeros automáticos de Servibanca disponibles. Esta integración les permitirá a los usuarios realizar pagos de cartera y de tarjetas de crédito, transferencias entre cuentas del Banco Agrario, recaudo de convenios y adquirir microseguros para proteger sus retiros. Todas estas funcionalidades convierten a los cajeros automáticos en puntos de atención con capacidades similares a las de una sucursal bancaria, facilitando diferentes transacciones de manera rápida, sencilla y segura.

Experiencias financieras

Dentro de los nuevos servicios y experiencias financieras disponibles está la posibilidad de pagar obligaciones de cartera por el valor de la cuota, para lo cual el cliente debe tener a la mano los 15 dígitos del crédito. Se trata de una operación que se podrá realizar si la obligación se encuentra al día o incluso en mora inferior a 120 días.

El pago de tarjeta de crédito es otra de las funcionalidades. Puede hacerse dentro de la fecha del pago mínimo y máximo un día antes del siguiente corte. Para ello es necesario tener los 16 dígitos de la tarjeta. En cuanto al recaudo con personas jurídicas que tienen convenios con el Banco Agrario, es indispensable conocer el código del convenio (máximo 5 dígitos) y el número del convenio (máximo 18 dígitos) para poder realizar la transacción.

Las transferencias entre cuentas de ahorro y cuentas corriente del Banco Agrario exigen disponer de la tarjeta débito y conocer el número de la cuenta destino.

Por último, los clientes pueden asegurar sus retiros mediante una póliza que protege contra hurto calificado durante las dos horas siguientes a la transacción. Se trata de una alternativa que se puede adquirir de manera rápida y sencilla, basta con oprimir el botón de aceptación.

“Uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto durante mi gestión es llevar más soluciones a nuestros clientes y usuarios, y esta alianza con Servibanca nos permite ampliar nuestra capacidad operativa para hacer realidad este compromiso”, destacó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario. También reiteró que con este tipo de soluciones se busca ofrecer mayor cobertura e inclusión en el sistema financiero, aumentar el nivel de bancarización y proporcionar servicios de calidad.

“Una de las prioridades de Servibanca ha sido convertirse en facilitador de la inclusión financiera con soluciones que permiten garantizar la disponibilidad de diferentes servicios en todas las regiones”, destacó Luis Eduardo Diaz, gerente general de Servibanca. De esta manera, el Banco Agrario se consolida como la entidad con la red más amplia del sector financiero en Colombia en lo que respecta a oficinas físicas (incluidos 141 puntos BAC Más Cerca), y junto a Servibanca continúa ampliando la oferta de servicios para millones de usuarios en todo el territorio nacional.

Mucho más que retiros

Si usted es cliente del Banco Agrario podrá acceder a las diferentes funcionalidades disponibles en la Red de cajeros automáticos de Servibanca:

Estas son las diferentes funcionalidades disponibles. Foto: Adobe Stock

*Contenido elaborado con el apoyo de Banco Agrario y Servibanca