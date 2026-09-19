Drummond, la compañía minera con mejor reputación del país: “Aportamos al progreso de Colombia”

Por segundo año consecutivo, Drummond Ltd. ocupa el primer lugar del Ranking General Brújula Minera y se posiciona como la compañía minera con mejor reputación entre cuatro de los cinco grupos evaluados: directivos de empresas mineras, autoridades de Gobierno, trabajadores del sector y la opinión pública en municipios mineros y no mineros. Los resultados de la medición 2026 fueron presentados en el marco del Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en Cartagena.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando de la mano de las comunidades y la región para aportar al progreso de Colombia, haciendo minería bien hecha”, declaró José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Para la compañía, mantenerse por segundo año consecutivo en el primer lugar representa un reconocimiento al trabajo de sus empleados y contratistas, y a una gestión basada en la excelencia operacional, el relacionamiento y la comunicación permanente con las comunidades y autoridades, sin olvidar sus grandes aportes a la responsabilidad social y ambiental y a la generación de oportunidades en sus áreas de influencia.

Prueba de ello son los resultados que arroja su robusta estrategia de sostenibilidad. Este año la compañía habrá invertido más de 146.000 millones de pesos en iniciativas sociales, enfocadas en formación, empleabilidad, fortalecimiento de emprendimientos locales y desarrollo comunitario en municipios del Cesar y Magdalena. En materia de empleo, por ejemplo, la empresa dinamiza la economía regional y nacional, generando 10.508 puestos de trabajo directos y cerca de 48.000 empleos indirectos, y entre 1995 y 2025 aportamos 15.284 millones de dólares en regalías, participación por precios altos e impuestos.

Actualmente las prioridades de la compañía están concentradas en educación, diversificación productiva, fortalecimiento institucional y comunitario, bienestar social e infraestructura de alto impacto. Gracias al diálogo permanente con sus comunidades, autoridades locales, líderes sociales e instituciones educativas, sus estrategias hoy impactan de forma pertinente, medible y sostenible a la movilidad social de las comunidades.

Asimismo, pese a los múltiples desafíos que enfrenta la industria minero energética y el mercado del carbón, Drummond hoy sigue velando porque sus acciones sostenibles sigan alineadas al desarrollo integral de las comunidades que se encuentran cercanas a sus operaciones. Esto incluye haber entregado más de 500 soluciones de vivienda a familias vulnerables”, detallaron desde Drummond.

Una muestra de todo esto es la contribución de la minería en la disminución de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs) en el corredor minero, medido por el Dane: bajó del 69 % en 1993 al 20 % en 2023. El estudio Brújula Minera 2026 también mostró que la credibilidad de la información de la compañía pasó del 61 al 71 %, mientras que la licencia social para operar aumentó del 84 al 88 %.

Gran parte de la inversión social de Drummond se ha enfocado en la educación y fortalecimiento del talento regional en los departamentos de Cesar y Magdalena. Foto: Drummond - API

Educación para todos

Gran parte de la inversión social de Drummond se ha enfocado en la educación y fortalecimiento del talento regional en los departamentos de Cesar y Magdalena. Al cierre de 2025 la compañía reportó haber contribuido a la construcción, intervención o mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes de distintos municipios de la región.

Así mismo, más de 8.000 hijos de empleados han recibido auxilios educativos, 495 jóvenes de instituciones públicas se han beneficiado con educación y apoyos de sostenimiento, a través de programas impulsados por la compañía, incluyendo procesos asociados a reasentamientos y planes de manejo socioeconómico, u otros que promueven la excelencia académica. Además, más de 4.500 adultos han participado en procesos de alfabetización.

La empresa también lidera programas de fortalecimiento de calidad educativa, iniciativas que han impactado a miles de estudiantes y docentes en áreas como lectura, matemáticas, bilingüismo y tecnologías de la información.

Compromiso con el país

Brújula Minera 2026 también mostró avances en aspectos relacionados con el compromiso ambiental, el respeto por los Derechos Humanos, el progreso de las comunidades y el diálogo con los territorios. El informe reveló, además, que el 86 % de la opinión pública nacional considera que “la minería puede convivir con otras actividades económicas como el turismo y el agro”.

En ese sentido, el más reciente análisis del Monitor de Desarrollo Territorial (una plataforma independiente que monitorea y analiza la evolución de las dinámicas territoriales asociadas al desarrollo regional) también concluyó que no existe una relación entre la minería de carbón y la deforestación en Colombia.

El estudio, “Carbón y Deforestación en los Territorios”, determinó que “los municipios donde se desarrolla esta actividad conservan, en promedio, una mayor cobertura boscosa que otros territorios con características similares”.

Desarrollado por Jaime Arteaga & Asociados, en alianza con instituciones académicas de diferentes regiones del país, el análisis señala que el carbón del norte de Colombia, ubicado principalmente en los departamentos de Cesar y La Guajira, concentra la mayor parte de la producción nacional, pero se desarrolla en tierras secas del Caribe con una limitada cobertura forestal. Como resultado, estos municipios aportaron apenas el 0,9 % de la deforestación registrada en el país durante 2025.

En la planta de procesamiento de llantas residuales, operada por Duramos S.A.S., se recuperan caucho y acero provenientes de neumáticos de maquinaria de su industria para reincorporarlos a la economía local. Foto: Drummond - API

“Este análisis independiente confirma, con información verificable y un enfoque técnico, que la minería de carbón que desarrollamos en el Cesar no es un motor de la deforestación. En Drummond Ltd. continuaremos trabajando con responsabilidad, promoviendo una operación que integra la gestión ambiental, el cumplimiento de la normativa y la protección de los recursos naturales, mientras aportamos al desarrollo sostenible de los territorios donde tenemos presencia”, agregó Linares.

Entre los principales hallazgos el informe destaca que no existe una relación entre mayores niveles de producción de carbón y una mayor pérdida de bosque, e indica que, cuando algunos municipios carboníferos presentan procesos de deforestación, estos se concentran en zonas como la Serranía del Perijá, donde las causas están asociadas principalmente a la colonización y la expansión de la frontera agrícola, y no a las operaciones mineras ubicadas en el valle.

La gestión ambiental de Drummond se basa en proyectos de economía circular y aprovechamiento de residuos de sus operaciones, dentro de los que se destacan la planta de procesamiento de llantas residuales operada por Duramos S.A.S., en donde se recuperan caucho y acero provenientes de neumáticos de maquinaria de su industria para reincorporarlos a la economía local y a otros sectores mediante la pavimentación de vías o pisos, la adecuación de pistas y canchas deportivas.

Entre otras acciones sostenibles, la compañía se encarga de la gestión integral de materiales reciclables generados en sus operaciones a través de su programa de Gestión Integral de Residuos (PGIR) y de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA).

Además, consciente del reto del cambio climático, Drummond utiliza los combustibles fósiles como apalancamiento para la diversificación económica de las regiones y el desarrollo de fuentes renovables de energía que apunten a la reducción de emisiones. La meta es alcanzar la carbono neutralidad en 2050 mediante una hoja de ruta que integra eficiencia operativa, energías renovables y compensación ambiental.

Por segundo año consecutivo, Drummond Ltd. ocupa el primer lugar del Ranking General Brújula Minera y se posiciona como la compañía minera con mejor reputación entre cuatro de los cinco grupos evaluados. Foto: Drummond - API

En esa estrategia juega un papel clave Drummond Energy, filial encargada de desarrollar proyectos de generación renovable en Colombia, así como de exploración y producción de gas natural. Entre los avances más relevantes está el Parque Solar Cañahuate I, con capacidad instalada de 65 MWp y más de 112.000 paneles solares, infraestructura que actualmente cubre cerca del 33 % de las necesidades energéticas de la operación minera.

“Sin minería no hay transición”, recalcó María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía durante la instalación del Congreso Nacional de Minería. “Colombia tiene una oportunidad histórica para convertir su riqueza minera en desarrollo sostenible, empleo formal y confianza para los territorios”.

Para Drummond Ltd., su reputación se ha construido a partir de las acciones y las relaciones de confianza que se fortalecen en el tiempo. Por eso, advirtieron desde la compañía, este reconocimiento representa, más que un resultado, “el compromiso de continuar haciendo minería responsable y sostenible, generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo de Colombia y sus regiones”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Drummond.