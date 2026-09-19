Crecer con el Banco Agrario: así se amplió la oferta para pequeños productores y negocios

El Banco Agrario se afianza cada vez más como una de las entidades financieras con mayor arraigo entre los colombianos, principalmente en la ruralidad, consolidando a la fecha cerca de 2 millones de clientes activos, de los cuales un poco más de un millón registra una cartera cercana a los 25 billones de pesos y en la que los pequeños productores cuentan con una participación del 70 por ciento.

Estas cifras reflejan cómo impacta el Banco Agrario la economía local, en la que viene inyectando cada vez más recursos para estimular todas las actividades productivas tanto en el sector agropecuario como en la industria y el comercio, sin descuidar el crédito hipotecario, la libre inversión y la economía popular.

Solo al cierre del primer semestre de este año, la entidad irrigó créditos del orden de 6,3 billones de pesos, “lo que significó un incremento de 12 por ciento frente al mismo período del año anterior, dando como resultado un promedio de 1 billón de pesos en créditos desembolsados cada mes para fortalecer no solo proyectos individuales sino también asociativos, e incluso gestión de los entes territoriales”, explicaron desde la entidad.

El desempeño que ha mostrado el único banco público del país y una de las entidades más representativas del Grupo Bicentenario se observa también en las utilidades, que alcanzaron los 344.136 millones de pesos al cierre del primer semestre, con un crecimiento de 6,5 por ciento en comparación con los 323.015 millones de pesos obtenidos entre enero y junio de 2025.

Una banca más digital

Entre las estrategias que ha venido fortaleciendo el Banco Agrario en los últimos años está la adopción de nuevas tecnologías y el lanzamiento de productos digitales, que le han permitido competir en “franca lid” con la banca privada mediante una oferta más cercana a los cambios de la industria y en respuesta a lo que buscan los usuarios para mejorar su experiencia.

Ejemplo de ello es la billetera digital BICO, que a la fecha cuenta con cerca de 440.000 descargas y es utilizada en su mayoría por mujeres, con 85 por ciento de participación, y la cuenta de ahorros digital que ya registra más de 5.400 usuarios.

A esto se suman otras innovaciones como la APP del Banco y sus respectivas billeteras virtuales que hacen más fáciles, cómodas y rápidas las transacciones financieras; los pagos por PSE, la solicitud de créditos a través de botones que hoy están disponibles no solo en la página web del banco sino de diversos aliados, y la instalación de wifi gratuito para clientes y usuarios en su red de 796 oficinas en todas las regiones —la más robusta del sector financiero colombiano—, entre otras iniciativas.

Finalmente, como muestra de su compromiso con los colombianos que trabajan día a día por el país, el Banco Agrario viene diseñando productos que no solo han sido de gran aceptación por parte del público sino que gozan del reconocimiento del sector. Entre ellos se encuentra la tarjeta de crédito Mujer Agro, que recibió el premio a la Innovación Social por parte de Asobancaria durante la pasada convención bancaria y que constituye una muestra de la importante gestión que lleva a cabo la entidad en el mercado financiero local.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco Agrario.