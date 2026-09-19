Ingram Micro y la revolución de la transformación digital empresarial: así funciona su metodología

El negocio de distribución de tecnología en Colombia desde hace algunos años está viviendo una gran transformación. El modelo tradicional, basado principalmente en conectar a los fabricantes con los integradores que llevan sus productos a las empresas, está evolucionando hacia ecosistemas en los que la tecnología permite integrar en un mismo lugar compras, servicios, financiación, información y gestión de clientes.

Este es precisamente el modelo que desde hace tres años Ingram Micro ha instalado en Colombia a través de su plataforma Xvantage, una herramienta que se probó en 2023 en el país y que hoy es un sistema insignia en la operación global de la compañía, que nació en California en 1979 y que hoy tiene presencia en más de 50 países.

“Xvantage no es un e-commerce, sino una plataforma que integra en un solo lugar a nuestros empleados, clientes y proveedores. Este sistema representa cerca del 40 por ciento de nuestras ventas, el 70 por ciento de los clientes usa la plataforma y más de la mitad de las órdenes de compra se transaccionan por ella”, explicó Juan Andrés Mejía, director general de Ingram Micro Colombia.

Además de realizar compras, los clientes pueden consultar en tiempo real el estado de sus pedidos, facturas y pagos; administrar servicios recurrentes, como los asociados a la nube, y conocer cuándo recibirán una Juan Andrés Mejía, director general de Ingram Micro Colombia. orden. La plataforma también utiliza IA para analizar las compras y ofrecer comparaciones y recomendaciones de otras soluciones que podrían complementar las necesidades de cada empresa.

Esta capacidad de autogestión fue precisamente una de las razones por las que Colombia fue escogida como piloto de Xvantage. A diferencia de otros mercados de la región, buena parte de la actividad empresarial del país está distribuida entre diferentes ciudades, por lo que Xvantage era perfecta para atender desde una plataforma central a integradores ubicados en distintas zonas del territorio.

La transformación también ha cambiado la relación con los clientes, ya que algunas operaciones, que antes requerían la intervención de un empleado, pueden realizarse directamente en la plataforma, lo cual permite que los equipos comerciales dediquen más tiempo a acompañar proyectos de mayor complejidad y a diseñar soluciones de acuerdo con las necesidades de cada compañía.

De esta manera, Xvantage “no solo funciona como un canal de ventas, sino como una herramienta para conectar y gestionar la relación entre fabricantes, integradores y la propia compañía”, apuntó el gerente, quien señaló que una de las metas de la empresa es duplicar el tamaño de su operación en Colombia durante los próximos seis años. De igual manera, según Mejía, la apuesta también quiere consolidar a Ingram Micro como un “hub” tecnológico capaz de acompañar todo el proceso de transformación de las micro, pequeñas y grandes empresas, en un mercado en el que cada vez es más importante ofrecer una solución completa.

Ingram Micro busca aprovechar la oportunidad de transformación digital que tiene el país desde una operación que hoy genera más de 1,4 billones de pesos al año en Colombia y representa a más de 70 fabricantes de tecnología. La multinacional cuenta además con más de 3.600 clientes locales, principalmente integradores, y tiene presencia en más de 30 ciudades del país, a quienes llega con un portafolio robusto y altamente competitivo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ingram Micro