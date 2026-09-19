SuDespensa, la empresa que crece como proveedor de grandes mayoristas y fortalece el abastecimiento de alimentos

Han pasado cerca de seis décadas desde que don Manuel Uriel Barragán Saavedra y su esposa Mariela Ramírez de Barragán iniciaron un negocio familiar que ha permitido llevar los mejores frutos del campo a la mesa de los colombianos, dejando una huella que se mantiene de generación en generación. Iniciaron en Guaduas con poco presupuesto y muchas limitaciones, pero con la visión de convertirse en una fuente de empleo y desarrollo económico para las regiones.

La comercialización de leguminosas fue el punto de partida. Compraban granos en Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander, y poco a poco fueron creando relaciones comerciales de largo plazo con los proveedores y clientes para crear una cadena de abastecimiento sólida, donde la calidad y el precio se convirtieron en valores fundamentales.

En los años 80 decidieron importar alimentos que no se producían en Colombia para garantizar que en la despensa de los hogares no faltaran proteína, fibra, semillas saludables, frutos secos y todo tipo de alternativas para satisfacer los nuevos hábitos de consumo.

Don Manuel fue siempre un mentor para sus cinco hijos y para las personas que se unieron a él en el camino, al punto que cumplió el sueño de consolidar una gran empresa en la que hoy trabajan 250 empleados directos y cientos de indirectos.

Don Manuel Uriel Barragán Saavedra y su esposa Mariela Ramírez de Barragán, fundadores de la compañía. Foto: Suministrada - API

Para Humberto Barragán, gerente de la compañía, el éxito de la empresa está en lograr relaciones comerciales de largo plazo con proveedores y clientes, en las que se pueden encontrar puntos comunes que permitan entender y atender las necesidades, conocer las nuevas tendencias de consumo y aprender de todos los actores de la cadena de abastecimiento.

Hoy en día hay mucho más interés por la alimentación saludable a precios asequibles para todas las personas. Es por esto que SuDespensa cuida la agricultura, impulsa la producción nacional e importa lo que el consumidor necesita y que no se produce en Colombia, como, por ejemplo, chía, linaza, quinua, avena, garbanzo, arveja seca y algunas variedades de frijol.

De esta manera abastece a las grandes superficies, mayoristas de alimentos en Corabastos, supermercados, así como a clientes institucionales: hoteles, restaurantes y casinos. También contribuye en programas de alimentación gubernamental a través de sus clientes y tiene alianzas con arroceros y con algunas marcas colombianas para producir chocolate, café, aceite y otros productos que le permitan ampliar el portafolio.

Humberto Barragán, gerente de SuDespensa. Foto: Suministrada - API

Mediante acompañamiento técnico ha contribuido a que muchos de sus proveedores en todo el país hayan creado zonas de acopio, espacios productivos, infraestructura y negocios que crecen cada día de la mano de SuDespensa.

El deporte es otra de sus apuestas. Por eso apoya el atletismo, el fútbol y el ciclismo, y, además, se acerca cada vez más a los consumidores para entregar, a través de códigos QR que llevan a su página web, información de valor que les permitan descubrir nuevas maneras de preparar y consumir los alimentos.

SuDespensa evoluciona y crece con las familias, entendiendo las necesidades y desarrollando nuevas alternativas para que la cadena de abastecimiento se siga fortaleciendo y llevando los frutos de la tierra a los hogares.

*Contenido elaborado con el apoyo de SuDespensa