Día Mundial del Sándwich: ¿cómo preparar un alimento delicioso, práctico y nutritivo?

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich: un alimento que se ha convertido en uno de los más populares, versátiles y prácticos de la cocina, especialmente en un mundo donde el ritmo de vida es dinámico y las múltiples responsabilidades del día a día llevan a las personas a buscar alternativas rápidas, nutritivas y sencillas para alimentarse.

Entre sus principales ventajas está que puede adaptarse a diferentes gustos, necesidades y presupuestos, ya que pueden prepararse con una combinación sencilla de jamón y queso, pero también con carne, pollo y verduras, e incluso con ingredientes de alta cocina. Pero la verdad es que el protagonista siempre, sobre todos los demás, será el pan.

Hoy existe una amplia variedad de panes que permiten crear distintas combinaciones y aportar nuevos sabores, texturas y nutrientes a cada preparación. Desde opciones integrales y multicereales, hasta alternativas elaboradas con masa madre o con mayor contenido de fibra, este producto ofrece posibilidades enormes para disfrutar de una alimentación variada y equilibrada.

“Hemos identificado que el consumidor colombiano busca un equilibrio perfecto entre bienestar, funcionalidad y disfrute cotidiano. Según datos de Kantar, el 70 % de los consumidores hoy prefieren productos más saludables e innovadores, pero con una premisa clara: no están dispuestos a sacrificar el sabor, la textura y la suavidad que tanto aprecian”, precisó Natalia Carrillo, Gerente de Marketing de panificados en Bimbo, una de las empresas líderes del sector.

En respuesta a estas nuevas preferencias, Bimbo ha transformado de manera continua su portafolio con productos que ofrecen un mejor perfil nutricional y permiten incorporar el pan en diferentes momentos del día: desde el desayuno hasta la cena, y con la facilidad de combinarlo con ingredientes como huevos, lácteos, verduras, leguminosas o carnes magras.

De igual forma, además del aporte energético del trigo, que a nivel global aporta el 18 % de las calorías dietéticas y el 19 % de la proteína, un sándwich puede convertirse en una importante fuente de nutrientes. Por ejemplo, huevos y lácteos aportan proteínas de alta calidad, vitamina B12 y minerales como el calcio; las verduras proporcionan fibra, vitaminas A, C y K, así como antioxidantes; las leguminosas son ricas en proteína vegetal, hierro y ácido fólico, mientras que las carnes magras ofrecen proteínas, hierro y zinc.

“Esta capacidad de ofrecer una nutrición integral, balanceada y deliciosa en cualquier momento del día es lo que convierte al sándwich en una alternativa insustituible para los colombianos”, añadió Natalia Carrillo, Gerente de Marketing de panificados en Bimbo, que tiene presencia en el 77% de los hogares del país.

Pan Blanco Artesano con masa madre de Bimbo, ideal para quienes buscan elevar sus recetas con ingredientes como carne desmechada o pollo desmenuzado. Foto: Cortesía Bimbo

El sándwich ideal

Gracias a su versatilidad, preparar un buen sándwich depende, más allá de cualquier otra cosa, del gusto personal y el tipo de experiencia o momento que se quiera crear. Por ejemplo, si el antojo apunta a un sándwich clásico, fresco o ligero, el pan debe destacar por su frescura y suavidad. También debe ser una rebanada tierna que integre los ingredientes con delicadeza sin opacar sus sabores. El tradicional Pan Blanco de Bimbo puede ser una gran opción, junto con rebanadas de jamón, queso, tomate y lechuga.

Si se busca elevar la receta con ingredientes como queso fundido, carne desmechada o pollo desmenuzado, lo ideal es elegir un pan de miga firme, de buen grosor y mayor estructura. Estas características permiten dorarlo para lograr un contraste entre crocancia y suavidad, además de sostener los aderezos y jugos sin perder firmeza ni desmoronarse. Para esta ocasión, panes como el Artesano con Masa Madre o el Pan Dorado tipo brioche son ideales.

Para quienes buscan preparaciones equilibradas o solucionar una cena ligera y nutritiva, Bimbo Integral surge como una gran alternativa, pues junto con ingredientes frescos y magros, como la pechuga de pavo, el pollo a la plancha, el queso cuajada o bajo en grasa, las láminas de aguacate o las espinacas, se convierte en un alimento muy nutritivo y saludable.

A estas opciones se suman el pan Dorado Tajado, ideal para acompañar con carne tipo asado, bondiola caramelizada, pulled pork con salsa BBQ o combinaciones agridulces, y el pan Vital, elaborado con harinas integrales, cereales y semillas que aportan nutrientes esenciales, fibra dietética y una textura con crocancia natural que combina muy bien con hummus o puré de aguacate, atún aderezado con limón y oliva, rodajas de pepino, tomates cherry y una semillas tostadas.

Vale mencionar que estas opciones han surgido de un proceso de transformación del portafolio de Bimbo para ofrecer opciones con beneficios que se integren de forma natural a las rutinas de sus consumidores. Su objetivo: “Lograr recetas tradicionales que cuenten con un alto valor nutricional, manteniendo intacta la experiencia deliciosa de siempre”.

Pan Bimbo ciento por ciento integral, una opción clave para quienes buscan más fibra. Foto: Cortesía Bimbo

El preferido de los hogares

Estudios de Taste Tomorrow revelan que el 98% de los colombianos consume pan y cerca del 70% lo hace diariamente. Asimismo, mediciones de Kantar confirman que el 66% de los hogares colombianos lo consumen de manera semanal.

Y mientras el consumo crece, el interés por conocer a fondo los ingredientes de cada producto lo hace también. Hoy, aspectos como la cantidad de fibra, los granos enteros, el contenido de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas pueden marcar la diferencia para el consumidor a la hora de tomar una decisión.

Para facilitar esta elección, Bimbo ha venido trabajando en mejorar la composición nutricional de sus productos, al punto que, el 98 % de su portafolio de consumo diario alcanza una calificación de al menos 3,5 estrellas en el sistema internacional Health Star Rating (HSR), el cual evalúa el perfil nutricional de los alimentos. Además, su portafolio de consumo diario está libre de colorantes artificiales y el 99 % no contiene saborizantes artificiales.

Adicionalmente, para 2027 Bimbo busca que todos sus productos tengan recetas de menos de 15 ingredientes reconocibles y que, para 2030, la totalidad de sus panes blancos aporte al menos tres gramos de fibra por cada 100 gramos. A esto se suma la meta de que la mitad de sus ventas provenga de alimentos con un perfil nutricional superior, una participación que actualmente alcanza el 48%. Así, detrás de algo tan cotidiano como un sándwich también hay una oportunidad de elegir mejor y construir una alimentación más equilibrada.

*Contenido elaborado con el apoyo de Bimbo.