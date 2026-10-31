Medicina de alta complejidad en Antioquia gracias a la Clínica Somer

Durante décadas, la atención médica de máxima especialización en Colombia estuvo concentrada en las grandes capitales. Quien necesitara un trasplante o un soporte vital avanzado debía, casi siempre, empacar y viajar. Esa realidad empezó a cambiar en el Oriente antioqueño. A pocos minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, la Clínica Somer construyó un ecosistema clínico capaz de resolver lo que antes exigía salir de la región.

El programa de trasplantes es uno de sus pilares. Cubre hígado, riñón, páncreas, médula ósea y corazón, este último desarrollado en alianza con el Centro Cardiovascular Somer Incare. Esa integralidad le permite actuar como centro de respuesta rápida frente a la falla orgánica severa en cualquier punto del país.

En oncología, la clínica cuenta con la certificación oficial como Unidad Funcional de Cáncer, la única en Antioquia y la segunda en Colombia. A esto se suma la Unidad de Oncología Pediátrica, única en la subregión, clave para garantizar la continuidad del tratamiento del cáncer infantil.

La presencia de tecnología avanzada como la terapia ECMO y el programa de trasplantes a minutos de una pista internacional permite a la Clínica Somer actuar como una línea de respuesta rápida para pacientes críticos de todo el país.

Esta clínica ofrece una oferta médica que permite atender patologías complejas sin que los pacientes deban trasladarse necesariamente a las grandes capitales. Foto: Suministrada - API

Calidad internacional

Uno de sus mayores diferenciadores es la certificación internacional en terapia ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization. Este sistema de soporte cardiopulmonar avanzado reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones en pacientes en riesgo inminente de morir.

Debido a la escasez de esta tecnología en varias regiones del país, la clínica dispone de equipos interdisciplinarios capacitados para realizar traslados terrestres y aéreos, y rescatar a pacientes con falla respiratoria o cardíaca severa desde diversas latitudes de Colombia.

A esto se suman otros reconocimientos: la Fundación Europea la certificó como Unidad Clínica de Alto Desempeño en trasplante de médula ósea, y la World Stroke Organization (WSO) avaló su atención para el ataque cerebrovascular.

La clínica tiene una Unidad Funcional de Cáncer certificada. Foto: Suministrada - API

Estos reconocimientos se dan porque tienen un modelo de cuidado integral. Además, se debe reconocer que cuentan con unidades de cuidado intensivo en UCI Neonatal, UCI Pediátrica y UCI Adultos, así como también de una unidad integral de atención materno-fetal. Con más de 2.500 colaboradores y cinco sedes, la institución se destaca también por su liderazgo en sostenibilidad: fue la primera del sector en el país en recibir y renovar el Sello de Sostenibilidad en categoría Platino.

De esta manera, la Clínica Somer demuestra que la medicina de alta complejidad y estándar internacional se lidera con solidez desde las regiones, fortaleciendo la equidad y la capacidad de respuesta del sistema de salud colombiano.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Clínica Somer