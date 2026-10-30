Cáncer de mama

Victoria Home Health & Spa se une a la sensibilización del cáncer de mama en Barranquilla

Más de 50 mujeres participaron en una brigada por la salud femenina y la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. La jornada fue organizada por Victoria Home Health & Spa, en alianza con Ruta Rosa y otras organizaciones de la región.

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Redacción Semana
30 de octubre de 2026 a las 10:42 a. m.
A la jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama, organizada por Victoria Home Health & Spa, Ruta Rosa y otros aliados, asistieron más de 50 mujeres.
A la jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama, organizada por Victoria Home Health & Spa, Ruta Rosa y otros aliados, asistieron más de 50 mujeres. Foto: A.P.I.

El bienestar de las mujeres necesita espacios que vayan más allá del cuidado personal: lugares donde puedan encontrarse, compartir experiencias, recibir información confiable y reconocer la importancia de priorizar su salud.

Una paciente es fotografiada antes de una mamografía, el 9 de octubre de 2017, en el Instituto Paoli-Calmette de Marsella, Francia. Un nuevo tratamiento reduce casi a la mitad el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte por un tipo de cáncer de mama menos común que no ha experimentado grandes avances farmacológicos en más de una década, informaron investigadores el 2 de junio de 2025. Se espera que los resultados del estudio, presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, se presenten a las autoridades reguladoras y pronto podrían establecer una nueva terapia de primera línea para personas con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, la etapa avanzada de un tipo que representa entre el 15 % y el 20 % de todos los casos de cáncer de mama.
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Bajo esta convicción, Victoria Home Health & Spa desarrolló, en compañía de Ruta Rosa y otras organizaciones, una brigada de salud en Barranquilla a la que asistieron más de 50 mujeres. La jornada, que se realizó en el marco de Octubre Rosa, Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, contó con materiales y dispositivos facilitados por esta organización para apoyar la detección de alteraciones mamarias y promover la orientación oportuna.

“Fue una oportunidad para acercar a las participantes a la conversación sobre salud mamaria y recordar que el autocuidado también implica actuar, consultar y mantener los controles recomendados. En ‘Victoria’ creemos que cuidar a una mujer significa reconocerla de manera integral, de allí que prioricemos estos espacios de información para prevenir y, en otros casos, motivar una atención responsable”, dice Greys Pérez Martínez, cirujana plástica, estética y reconstructiva, fundadora de Victoria Home Health and Spa.

Greys Pérez Martínez, una de las anfitrionas del evento, cirujana plástica y reconstructiva y fundadora de Victoria Home Health and Spa.
Greys Pérez Martínez, una de las anfitrionas del evento, cirujana plástica y reconstructiva y fundadora de Victoria Home Health and Spa. Foto: A.P.I

Estos encuentros de concientización cobran mayor relevancia cuando en el país, de acuerdo con registros de Cuenta de Alto Costo (CAC), hay más de 140.000 mujeres diagnosticadas con tumores de mama. Por eso, conversar sobre temas que muchas veces se postergan y buscar orientación médica también hace parte de una decisión responsable y de amor propio.

La brigada realizada junto a Ruta Rosa también refleja el valor de las alianzas que trabajan por un propósito común. Desde Victoria Home Health & Spa, organización aliada del encuentro, se resalta la importancia de la búsqueda del bienestar integral de las mujeres, uno que no se limita al cuidado estético, sino que trasciende hacia el funcionamiento vital del cuerpo.

La participación de más de 50 mujeres en esta brigada recuerda que cada espacio de encuentro puede abrir la puerta a decisiones importantes. “Nuestro propósito es seguir impulsando este tipo de iniciativas, porque cuidar a las mujeres también significa crear oportunidades para que puedan cuidar de sí mismas”, concluye la cirujana Pérez.