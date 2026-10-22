El cáncer de mama puede desarrollarse sin síntomas visibles. La importancia de la detección temprana

Para 2025 se proyectaron cerca de 17.900 nuevos casos de cáncer de mama en Colombia, según cifras de la Cuenta de Alto Costo¹. Aunque el país ha mostrado avances en la detección temprana y en la oportunidad para iniciar tratamiento2, aún persiste un desafío: que más mujeres conozcan y accedan oportunamente a los controles recomendados, incluso en ausencia de síntomas.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, se recomienda la realización del examen clínico de mama de forma anual en mujeres entre los 40 y los 49 años, así como la mamografía cada dos años en mujeres entre los 50 y los 69 años. Asimismo, cualquier persona que identifique cambios o signos de alerta en sus mamas debe consultar oportunamente a los servicios de salud3-4.

“Colombia ha avanzado en la detección temprana del cáncer de mama, pero todavía enfrentamos el reto de generar una mayor conciencia sobre la importancia de los controles recomendados y la consulta oportuna”, afirmó Ronan Izcovich, presidente de Novartis Colombia. “Muchas mujeres siguen asociando el cuidado de la salud mamaria con la aparición de síntomas, cuando el diagnóstico temprano puede marcar una diferencia importante en el abordaje de la enfermedad”.

Detección temprana

La detección temprana continúa siendo uno de los elementos más relevantes en el abordaje del cáncer de mama. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, identificar la enfermedad en fases tempranas puede contribuir a reducir hasta en un 25 % la probabilidad de morir por esta causa5.

Además, cuando el cáncer de mama se diagnostica oportunamente, las pacientes y sus equipos médicos pueden contar con mayores oportunidades para definir el abordaje más apropiado según las características particulares de cada caso6.

No obstante, persisten desafíos significativos relacionados con la realización de los controles recomendados. Factores como el desconocimiento de las recomendaciones vigentes y la percepción de que los exámenes solo deben realizarse cuando existe una molestia o un signo de alarma continúan limitando la identificación temprana de algunos casos7.

“Hablar de detección temprana implica recordar que los controles recomendados no deben depender de la presencia de síntomas visibles. Generar mayor conocimiento sobre cuándo y por qué realizar estos controles es una oportunidad para seguir avanzando hacia diagnósticos más oportunos en Colombia”, agregó Izcovich.

Comprender la enfermedad

Aunque la detección temprana ocupa un lugar fundamental en la conversación sobre cáncer de mama, el recorrido de las pacientes continúa después del diagnóstico y del tratamiento inicial.

Comprender mejor la enfermedad, resolver dudas sobre los controles posteriores y mantener una comunicación permanente con los profesionales de la salud son aspectos relevantes durante las distintas etapas del proceso de atención.

En algunos casos, además, existe la posibilidad de que la enfermedad reaparezca después del tratamiento inicial. La recurrencia o recaída ocurre cuando algunas células cancerosas permanecen en el organismo tras el tratamiento y vuelven a crecer con el tiempo8. La evidencia científica ha demostrado que, en determinadas poblaciones de pacientes con cáncer de mama en estadios II y III, el riesgo de recurrencia puede persistir durante varios años después del diagnóstico9.

“Continuar impulsando conversaciones informadas sobre el cáncer de mama sigue siendo fundamental. La detección temprana, el acceso a información confiable y la comprensión del recorrido que enfrentan las pacientes desde el momento del diagnóstico, durante y después del tratamiento, son elementos clave para contribuir a una mayor conciencia sobre la enfermedad y su impacto en Colombia”, concluyó Izcovich.

El cáncer de mama forma parte de una realidad que impacta cada año a miles de hogares colombianos. Mantener la conversación sobre la enfermedad dentro de la agenda pública contribuye a visibilizar un desafío que continúa teniendo un impacto significativo en la salud de las mujeres en el país.

*Contenido dirigido a público general FA – 11811899.

**Contenido elaborado con el apoyo de Novartis.

Referencias: